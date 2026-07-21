بەشێکی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بەهۆی گرفتێکی تەکنیکی بێ کارەبا بوونە

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پڕۆژەی رووناکی رایگەیاند: بەهۆی دروستبوونی کێشەیەکی تەکنیکی لە هێڵەکانی گواستنەوەی وزەدا، کارەبای بەشێکی پارێزگاکانی هەولێر، سلێمانی و دهۆک پچڕاوە و تیمە ئەندازیارییەکانیش کار بۆ چارەکردنی کێشەکە و زوو گەڕاندنەوەی کارەبا دەکەن.

سێشەممە، 21ـی تەممووزی 2026، پڕۆژەی رووناکی لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، بەهۆی دروستبوونی کێشەیەکی تەکنیکی لە هێڵەکانی گواستنەوەی کارەبادا، کوژانەوەی کارەبا لە بەشێکی پارێزگاکانی هەولێر، سلێمانی و دهۆک روویداوە.

بە پێی راگەیەنراوەکە، ئەم پچڕانە بەهۆی گرفتێکی تەکنیکیی لەپڕ لە هێڵە سەرەکییەکانی گواستنەوەی تەزووی کارەباوە دروستبووە، کە کاریگەریی کردووەتە سەر دابەشکردنی وزە لە چەند بەشێکی پارێزگاکانی پایتەخت، سلێمانی و دهۆک.

پڕۆژەی رووناکی هاووڵاتییان دڵنیا دەکاتەوە، کە تیمەکان لەسەر هێڵن بۆ ئەوەی بە زووترین کات ئەو کێشە تەکنیکییە چارە بکەن و کارەبا بگەڕێتەوە.