سەرۆکی لوبنان سێ مەرج بۆ چەککردنی حزبوڵڵا دادەنێت

پێش 26 خولەک

جۆزێف عۆن، سەرۆکی لوبنان، ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تەممووزی 2026 رایگەیاند، چەککردنی حزبوڵڵا کارێکی گونجاو و کردەیییە ئەگەر ئیرادەیەکی سیاسیی راستگۆیانە لەئارادا بێت، ئاماژەی بەوەش کرد، سەرکەوتنی ئەم پڕۆسەیە بەندە بە دابینکردنی سێ توخم و مەرجی بنەڕەتییەوە.

جۆزێف عۆن لەمیانەی سەردانەکەی بۆ واشنتن روونکردنەوەی زیاتری لەسەر ئەو مەرجانە دا و رایگەیاند "ئەو سێ مەرجە سەرەکییە بریتین لە، کۆتاییهێنان بە داگیرکارییەکانی ئیسرائیل لە خاکەکانی لوبنان، دەستبەسەرداگرتن و کۆنترۆڵی تەواوەتی هەموو ناوچەکان لەلایەن سوپای لوبنانەوە، لەگەڵ جێبەجێکردنی بەرنامەیەکی ئاوەدانکردنەوە کە تەنیا لەلایەن دەوڵەت خۆیەوە بەڕێوەببرێت و دوور بێت لە هەر دەستوەردانێکی دەرەکی."

سەرۆکی لوبنان لە قسەکانیدا کە ژمارەیەک لە ئەندامانی کۆنگرێس و بەرپرسانی ئیدارەی ئەمریکاش تێیدا ئامادە بوون جەختی کردەوە، لوبنان ناتوانێت ئارام و یەکگرتوو بێت، مەگەر کاتێک ببێتە یەک دەوڵەت و خاوەنی یەک سوپا بێت کە بتوانێت بێ جیاوازی پارێزگاری لە تەواوی هاووڵاتیانی وڵاتەکە بکات.

جۆزێف عۆن باسی لەوەشکرد، مۆدێلی پێکەوەژیانی لوبنان شایستەی پاراستنە، نەک تەنیا لە پێناو لوبنان خۆیدا، بەڵکو لە پێناو تەواوی ناوچەکەشدا، چونکە لەسەر هەمان ئەو بەها و بنەمایانە دامەزراوە کە ئەمریکای لەسەر بونیاد نراوە، وەک ئازادی، فرەیی و سەروەریی یاسا؛ جەختیشی کردەوە، سەرکەوتنی ئەزموونی لوبنان پەیامێکی هیوا بەخش دەبێت بۆ رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و جیهان.

لە لایەکی دیکەوە، حەمادە مەعوەز، باڵیۆزی لوبنان لە واشنتن، پێزانینی خۆی بۆ سەردانەکەی سەرۆک جۆزێف عۆن دەربڕی و رایگەیاند، ئەم سەردانە نیشانەی پابەندبوونی بەردەوامی ئەمریکایە بە بەهێزکردنی پەیوەندییە مێژووییەکانی نێوان هەردوو وڵات.

باڵیۆزی لوبنان ئاماژەی بەوەش کرد کە کارکردن بۆ بەدیهێنانی خواستەکانی گەلی لوبنان بۆ سەروەری، یەکپارچەیی خاک، ئاسایش و گەشەسەندن، هەنگاوێکی گرنگە کە هاوکارییە هاوبەشەکان پتەوتر دەکات و ئاسۆیەکی نوێ لە بەردەم پەیوەندییە دوو لایەنەکانی نێوان لوبنان و ئەمریکا دەکاتەوە.