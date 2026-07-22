وەزارەتی دارایی: لیستی مووچەی مانگی 7 رادەستی بەغدا کرا

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وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، رێکارە یاسایی و کارگێڕییەکانی تایبەت بە لیستی مووچەی مانگی تەممووز تەواو کراون و رادەستی حکوومەتی فیدراڵ کراون.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تەممووزی 2026، تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان، لیستی مووچەی مانگی تەممووزی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و راپۆرتی تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی حوزەیرانیان رادەستی فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەتی دارایی حکوومەتی فیدراڵ کرد.

لە لایەکی دیکەوە، سەبارەت بە فەرمانبەرانی گرێبەست، وەزارەتی دارایی ئاماژەی بەوە کردووە، لەسەر راسپاردەی وەزیری دارایی، ناوی 981 فەرمانبەری گرێبەست کە تەمەنیان لە 60 ساڵ تێپەڕیبوو، دووبارە داخڵی لیستی مووچە کرانەوە. ئەم فەرمانبەرانە تا کۆتایی ساڵی 2026 لە ئەرکەکانیان و خزمەتکردن بەردەوام دەبن.