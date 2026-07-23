هەوڵی گواستنەوەی فۆڕمی خۆراکی هاووڵاتییانی عەرەب بۆ کەرکووک دەدرێت

پێش دوو کاتژمێر

لایەنە کوردستانییەکان لە کەرکووک نیگەرانی خۆیان لەبارەی دەنگۆی گواستنەوەی فۆرمی خۆراکی هاووڵاتییانی پارێزگاکانی دیکەی عێراق بۆ سەر کەرکووک دەردەبڕن و بە مەترسییەک بۆ سەر دیمۆگرافیای شارەکە و پڕۆسەی "تەعریب"ی دادەنێن، بەرپرسانی لیژنەی ماددەی 140ـیش جەخت لە رێگریکردن لەو هەوڵانە دەکەنەوە.

دوای بڵاوبوونەوەی دەنگۆی گواستنەوەی فۆرمی خۆراکی هاووڵاتییانی ناوەڕاست و خوارووی عێراق بۆ سەر پارێزگای کەرکووک، کوردستان24 بەدواداچوونی بۆ پرسەکە کرد. تەڵاڵ عومەر، بەڕێوەبەری پسوولەی خۆراکی کەرکووک لە لێدوانێکدا رەتیکردەوە قسە لەسەر ئەو بابەتە بکات و رایگەیاند، ئەو پرسە پەیوەندی بە لیژنەی ماددەی 140ـەوە هەیە. هاوکات بەهۆی ناجێگری باری تەندروستییەوە، کاکەڕەش سدیق، بەرپرسی ئۆفیسی ماددەی 140 لە کەرکووک نەیتوانی لەسەر ئەو پرسە لێدوان بدات.

عەبدوڵڵا میروەیس، سەرۆکی لیژنەی ماددەی 140 لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک بە کوردستان24ـی راگەیاند، بۆ ماوەی چەند رۆژێک بەدواداچوونی وردیان بۆ پرسی گواستنەوەی فۆرمی خۆراکی هاووڵاتییانی ناوەڕاست و باشووری عێراق بۆ سەر کەرکووک کردووە، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ بەڵگەیەکی فەرمییان لەسەر ئەو بابەتە دەستنەکەوتووە.

سەرۆکی لیژنەی ماددەی 140 ئاماژەی بەوەش کرد، بەپێی یاسا دەبێت هەر گواستنەوەیەکی فۆرم لەلایەن لیژنەی ماددەی 140ـەوە نووسراوی بۆ بکرێت، بەڵام ئۆفیسی ماددەی 140 جەختیان کردووەتەوە کە نووسراویان بۆ هیچ کەسێک نەکردووە. میروەیس گوتیشی: "ئەمە مەترسییەکی گەورەیە و بە هەموو شێوەیەک رێگری لەم جۆرە هەوڵانەی تەعریب دەکەین".

ماوەیەکە دەنگۆی ئەوە هەیە کە وەزارەتی بازرگانی عێراق لە رێگەی سیستمێکی ئۆنلاینەوە، دەرفەتی گواستنەوەی فۆرمی خۆراکی بۆ هاووڵاتییانی پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشوور بۆ سەر کەرکووک رەخساندووە. ئەمەش لایەنە کوردستانییەکانی نیگەران کردووە و هەوڵەکانیان چڕکردووەتەوە بۆ رێگریکردن لەو هەنگاوە، چونکە بە هەوڵێکی مەترسیدار بۆ گۆڕینی دیمۆگرافیای کەرکووکی دادەنێن.