بەغدا و تاران بەرەو قۆناخێکی نوێی هاوکاری و وەبەرهێنانی هاوبەش هەنگاو دەنێن

زەیدی: رێگە نادەین خاکەکەمان ببێتە سەرچاوەی هەڕەشە بۆ سەر ئێران

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکوەزیرانی عێراق رایگەیاند: ئاسایشی عێراق و ئێران هاوبەشە، بەغدا رێگە نادات خاکەکەی بۆ هیچ هەڕەشەیەک دژی تاران بەکاربهێنرێت. دەشڵێت: سەردانەکەم بۆ ئێران ئامانج لێی دۆستایەتی و نوێکردنەوەی پەیوەندییەکانی نێوانمانە.

پێنجشەممە، 23ـی تەممووزی 2026، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، سەرۆکایەتیی شاندی وڵاتەکەی کرد لە گفتوگۆ هاوبەشەکاندا لەگەڵ لایەنی ئێرانی بە سەرۆکایەتیی مەسعود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئێران. هەردوولا چەندین پرسی جێی بایەخی هاوبەشیان تاوتوێ کرد، کە دیارترینیان داڕشتنی میکانیزمێک بوو بۆ کارکردنی لیژنەی هاوبەشی ئابووریی عێراق-ئێران.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق، زەیدی لە کۆبوونەوەکەدا، جەختی لەوە کردەوە کە سەردانەکەی بۆ کۆماری ئیسلامیی ئێران گوزارشت لە قووڵیی پەیوەندییەکان و نوێکردنەوەیان دەکات، کە وەک پردێکی دۆستایەتی لە نێوان هەردوو گەلدا سەیر دەکرێت؛ هەروەها ئاماژەی بەو هاوبەشییە مێژووییانە کرد کە هەردوو وڵات لە رووی ئایین، شارستانییەت، جوگرافیا و کولتوورەوە پێکەوە دەبەستێتەوە.

زەیدی روونکردنەوەی دا، کە سەردانەکە بە مەبەستی راوێژکردنە لەسەر ئەو پرسانەی پەیوەستن بە هەردوو وڵات و ناوچەکەوە، و جەختی کردەوە: "ئاسایشمان هاوبەشە و رێگە بە بوونی هیچ هەڕەشەیەک نادەین لە خاکمانەوە ئاراستەی کۆماری ئیسلامیی ئێران بکرێت."

هاوکات، سەرۆکوەزیران هەڵوێستی مێژوویی و پاڵپشتییەکانی ئێرانی لە کاتی شەڕی عێراق دژی رێکخراوی تیرۆریستیی داعش بەرز نرخاند و داوای ئەنجامدانی وەبەرهێنانی هاوبەشی لە بوارە جیاجیاکاندا کرد.

لە لایەن خۆیەوە، سەرۆککۆماری ئێران سوپاسی هەڵوێستی گەلی عێراقی کرد بۆ بەشداریکردنیان لە مەراسیمی بەڕێکردنی تەرمی خامنەیی.

پزیشکیان ئاماژەی بە قووڵیی خاڵە هاوبەشەکانی نێوان هەردوو گەل کرد و جەختی لەوە کردەوە، سەقامگیریی ئەمنی گرنگییەکی تایبەتی هەیە و رەنگدانەوەی ئەرێنی بەسەر پرۆسەی گەشەپێدانی دوولایەنەوە دەبێت، هاوکات ئاماژەی بە بوونی دەرفەتی وەبەرهێنانی گرنگ و هاوبەش لە نێوان هەردوو وڵاتدا کرد.

ئەمڕۆ, سەرۆکوەزیران عەلی فالح زەیدی بە سەرۆکایەتیی شاندێکی باڵا گەیشتە تاران و لەلایەن بەرپرسانی ئەو وڵاتەوە پێشوازی لێکرا.