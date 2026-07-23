سوپای پاسداران هۆشداری دەداتە بەریتانیا

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سوپای پاسداران ئاماژە بەوە دەکات، هۆشداری دەدەین بە بەریتانیا کە هۆکاری سەرەکی بەدبەختی خەڵکی ناوچەکەمانە و خاوەنی تۆمارێکی رەشە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 23ـی تەمموزی 2026، سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند: ئەگەر بەریتانیا رێگە بدات ئەمریکا فڕۆکەخانە و بنکە سەربازییەکانی بەکاربهێنێت هێرش دەکەینەسەر بەریتانیا.

سوپای پاسداران ئاماژەبەوە دەکات، سوپای ئەمریکا داوای لە بەریتانیا کردووە بۆ بەکارهێنانی فڕۆکەی B1 لە بنکەی ئاسمانی فێرفۆردی بەریتانیا بەکاربهێنێت و هەر بنکەیەک بۆ هیرشکردنەسەر خاکی ئێران بەکاربهێنرێت، ئامانجی رەوای ئێمەیە.

هەروەها رایگەیاندووە: هۆشداری دەدەین بە بەریتانیا کە هۆکاری سەرەکی بەدبەختی خەڵکی ناوچەکەمانە و خاوەنی تۆمارێکی رەشە، لەوە زیاتر باری خۆی قورس نەکات.

ئەکسیۆس لەزاری چەند سەرچاوەیەکی ئاگادار بڵاویکردووەتەوە، ئەمریکا یەکەمجارە لە هێرشەکانی سەر ئێران بنکەیەکی ئاسمانی بەریتانیای بەکارهێناوە، ئەمەش یەکەم هەنگاوی سەرۆکوەزیرانی نوێی بەریتانیا، ئاندی بێرنهامە بۆ هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ ئەمریکا لە دژی ئێران.

هەروەها سوپای پاسداران رایگەیاندووە، ئەو هێرشانەی شەوی رابردوو کراونەتە سەر چەند ناوچەیەکی ئێران لە رێگەی فڕۆکەی بی یەک بووە کە لە بنکەی ئاسمانیی فێرفۆری بەریتانیاوە هەڵفڕیوە،