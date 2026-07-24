دژەتیرۆری کوردستان: درۆنەکان هیچ زیانێکی گیانییان نەبووە

پێش کاتژمێرێک

دژەتیرۆری کوردستان لە راگەیەنراوێکدا جەخت لەوە دەکاتەوە، ئەو درۆنانەی لە ئاسمانی هەولێر تێکشکێندران هیچ زیانێکی گیانیان نەبووە.

ئەمڕۆ هەینی، 24ـی تەمموزی 2026، دژەتیرۆری کوردستان رایگەیاند: کاتژمێر 9:32 تا 9:45ی پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ هێزەکانی هاوپەیمانان پێنج درۆنی بۆمبڕێژکراویان لە ئاسمانی هەولێر تێکشکاند و خستە خوارەوە .

دژەتیرۆری کوردستان ئاماژەی بەوە کردووە، درۆنەکان لە رۆژئاوای پارێزگای هەولێرەوە ئاراستە کرابوون.

هەروەها جەخت لەوە کراوەتەوە، درۆنەکان هیچ زیانێکی گیانییان لێ نەکەوتەو.