سیاسی

وۆڵ ستریت جۆرناڵ: کوەیت و بەحرەین بۆ یەکەمجار هێرشی راستەوخۆیان کردە سەر ئێران

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

رۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵی ئەمریکی ئاشکرای دەکات، فڕۆکە جەنگییەکانی بەحرەین و کوەیت، بۆ یەکەمجار لە مێژووی خۆیاندا، بە شێوەیەکی نهێنی هێرشی راستەوخۆیان کردووەتە سەر کۆگا سەربازییەکانی مووشەک و درۆن لە ناوخۆی ئێراندا، هاوکات ئیمارات پاڵپشتیی هەواڵگری و بەرگریی ئاسمانیی بۆ دابین کردوون.

هەینی 24ی تەممووزی 2026، بەپێی راپۆرتێکی رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" (The Wall Street Journal)، هەریەکە لە کوەیت و بەحرەین بە شێوەیەکی نهێنی بە فڕۆکە جەنگییەکانی خۆیان ئامانجە سەربازییەکانی ناوخۆی ئێرانیان پێکاوە، کە ئەمەش یەکەمین پێشهاتی هاوبەشی سەربازی و رووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆی ئەم دوو وڵاتەی کەنداوە دژی تاران دادەنرێت.

سەرچاوە ئاگادارەکان بە ڕۆژنامەکەیان ڕاگەیاندووە، ئەم هێرشە ئاست بەرزانە لە سەرەتای ئەم مانگەدا ئەنجامدراون و کۆگاکانی هەڵگرتنی درۆن و مووشەک و چەند بنکەیەکی سەربازیی تریان لە ناو خاکی ئێراندا کردووەتە ئامانج. لەم هێرشانەدا، ئیمارات کە خۆی لە سەرەتای جەنگەکەوە چەندین جار هێرشی کردووەتە سەر ئێران زانیاریی هەواڵگریی ورد و پاراستنی ئاسمانیی بۆ فڕۆکەکانی کوەیت و بەحرەین دابین کردووە، کە ئەمەش نیشانەی هاوکارییەکی نوێی سەربازیی عەرەبییە دژی تاران.

ئەم پەرەسەندنە دوای ئەوە دێت کە ئێران لە هەفتەکانی رابردوودا هێرشە تۆڵەسێنەرەکانی چڕکردبووەوە سەر کوەیت و بەحرەین، کە هەردووکیان میوانداری بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا دەکەن. سەرەڕای ئەوەی هێزی ئاسمانیی ئەم دوو وڵاتە بچووکە، بەڵام نەیانویستووە رێگە بدەن تاران بە بەردەوامی و بەبێ سزا هێرش بکاتە سەریان، بە تایبەتی دوای ئەوەی کۆتایی هەفتەی رابردوو کوەیت رایگەیاند ئێران هێرشی کردووەتە سەر وێستگەیەکی کارەبا و ئاوشاراندنەوە لەو وڵاتەدا.

گۆڤارەکە ئاماژە بەوە دەکات، وڵاتانی کەنداو لە نێوان جەنگێکدا گیریان خواردووە کە خۆیان نەیانویستووە، لەگەڵ دراوسێیەکی گەورە و تووڕەی وەک ئێراندا تووشی پێکدادان بن.

سەرچاوە: پەیمانگای لێکۆڵینەوەی جەنگ (ISW) و پڕۆژەی هەڕەشە ڕەخنەیییەکانی پەیمانگای ئینتەرپڕایزی ئەمریکی (AEI)؛ هێرشەکانی سەر رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە 8 تاوەکوو 23 تەمووز

سوور: ئەمریکا

سەوز: ئێران

 

دینا ئیسفەندیاری، شیکەرەوەی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە بلوومبێرگ ئیکۆنۆمیکس لەم بارەیەوە گوتی: "بەردەوامبوونی ئەم جەنگە بەم شێوازەی ئێستا، خراپترین سیناریۆیە بۆ دەوڵەتانی کەنداو، چونکە دەرفەتی پاراستنی وێنای کەنداو وەک ناوچەیەکی ئارام و سەقامگیر لەناو دەبات و تێڕای مۆدێلی گەشەی ئابوورییان تێکدەدات."

لەگەڵ تێکچوونی کەرتی گەشتیاری و کێشەی هەناردەکردنی نەوت بەهۆی گەمارۆکانی ئێران لەسەر گەرووی هورمز و حووسییەکانیش لەسەر بابولمەندب، لایەنە عەرەبییەکان ئێستا تاوتوێی گرتنەبەری سیاسەتێکی هێرشبەرانەتر دەکەن.

ئومەر کەریم، توێژەری سیاسەتی سعوودی لە زانکۆی بێرمینگهام رایگەیاند: "وڵاتانی کەنداو خەریکە تێدەگەن کە جەنگەکە درێژە دەکێشێت و رەنگە ناچار بن بە ئاشکرا رووبەڕووی ئێران ببنە وە، تەنانەت پێدەچێت بیر لە گۆڕینی دەسەڵاتی تاران بکەنەوە، چونکە ژیان لەگەڵ ئەم دەسەڵاتە بە مانای قبووڵکردنی هەژموونی ئێران دەبێت لە ناوچەکەدا."

 
جەلیل عەبدولڕەحیم ,