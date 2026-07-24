هەفتەی داهاتوو مووچەی مامۆستایانی گرێبەست دابەش دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرای کرد، لەلایەن دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانەوە ئاگادار کراونەتەوە کە هەفتەی داهاتوو دەست بە دابەشکردنی مووچەی مامۆستایانی گرێبەست دەکرێت.

هەینی 24ـی تەممووزی 2026، پەیمان خواجە، گوتەبێژی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی تایبەتدا بە کوردستان24 رایگەیاند: لە دیوانی ئەنجوومەنی وەزیرانەوە ئاگادار کراوینەتەوە کە هەفتەی ئایندە دەست دەکرێت بە دابەشکردنی مووچەی مامۆستایانی گرێبەستی سەر بە داهاتی ناوخۆ.

هاوکات، عەلی رەئووف مستەفا، نوێنەری گشتیی مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست لە راگەیەندراوێکدا زانیاریی نوێی خستەڕوو و ئاشکرای کرد، بەپێی ئەو بەڵێنانەی راستەوخۆ لە کەسانی یەکەمی وەزارەتی دارایی و وەزارەتی پەروەردەوە پێیان دراوە، رۆژی دووشەممەی داهاتوو مووچەی مانگی حوزەیرانی سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان دابەش دەکرێت و پڕۆسەی دابەشکردنەکەش 5 رۆژ دەخایەنێت.

ژمارەی گشتیی سەرجەم ئەو فەرمانبەرانەی بە شێوەی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان لەسەر داهاتی ناوخۆ مووچە وەردەگرین 86,791 کەس.

هاوکات بڕی مووچەی مانگانەیان: 42 ملیار و 623 ملیۆن دینارە و لە سەر داهاتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان مووچەی مانگانەیان پێدەدرێت.