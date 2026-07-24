چین: باجە گومرگییە نوێیەکانی ئەمریکا دژی بازرگانیی ئازادە

پێش کاتژمێرێک

حکوومەتی چین بە فەرمی ناڕەزایەتی بەرامبەر ئەو باجە گومرگییە نوێیانە دەربڕی کە ئەمریکا بەسەر هاوردەی چەندین هاوبەشی بازرگانیدا سەپاندوویەتی، و جارێکی دیکە دژایەتی خۆی بۆ هەر رێکارێکی بازرگانیی یەکلایەنە دووپات کردەوە.

هەینی 24ـی تەممووزی 2026، لین جیان، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی چین، لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، وڵاتەکەی دژی هەموو جۆرە باجێکی گومرگیی یەکلایەنەیە، ئەم لێدوانە دوای ئەوە دێت ئەمریکا باجێکی نوێی لە نێوان 10% بۆ 12.5% بەسەر هاوردەی 60 هاوبەشی بازرگانیدا سەپاند، بەو پاساوەی کە ئەو وڵاتانە رێکاری پێویستیان نەگرتووەتە بەر بۆ رێگری لە چوونە ناوەوەی ئەو بەرهەمانەی گومانی کارکردنی زۆرەملێیان لێ دەکرێت بۆ بازاڕەکانی ئەمریکا.

بەپێی زانیارییەکانی نووسینگەی نوێنەری بازرگانیی ئەمریکا، ئەم باجە نوێیانە هاوردەی وڵاتانی چین، ژاپۆن، ئوسترالیا، کۆریای باشوور، نیوزیلەندا و هیندستان دەگرێتەوە، کە بە گشتی نزیکەی 99.4%ی کۆی قەبارەی بازرگانیی ئەمریکا پێکدەهێنن.

ئەم هەنگاوەی واشنتن کاردانەوەی توندی نێودەوڵەتی لێکەوتەوە؛ ئوسترالیا بڕیارەکەی بە ناڕەوا وەسف کرد، لە کاتێکدا ژاپۆن نیگەرانیی خۆی بەرامبەر بڕیارەکە دەربڕی، هاوکات نیوزیلەندا بە توندی ئەو تۆمەتانەی رەتکردەوە کە باس لە هەبوونی کاری زۆرەملێ لە زنجیرەی دابینکردنی کاڵاکانیدا دەکەن.