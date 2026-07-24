ئیمارات بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکانی ئێران بۆ سەر وڵاتانی کەنداو دەکات

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ئیمارات بە توندی ئیدانەی هێرشە نوێیەکانی ئێرانی کرد بە مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ سەر وڵاتانی بەحرەین، کوەیت و ئوردن، و ئەو هێرشانەی بە پێشێلکردنی ئاشکرای سەروەریی خاکی وڵاتانی برا ناوبرد.

هەینی 24ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات راگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا بە توندی هێرشە نوێ و دووبارەبووەوەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێرانی بۆ سەر شانشینی بەحرەین، کوەیت و ئوردنی بە مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان (درۆن) سەرکۆنە کرد.

وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات جەختی کردەوە ئەم هێرشە دوژمنکارانەیە پێشێلکارییەکی ئاشکرای سەروەریی خاک و یەکپارچەیی وڵاتانی برا و هەڕەشەیەکی راستەوخۆن بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیریی دانیشتووان و ناوچەکە.

لە راگەیەندراوەکە هاتووە، ئیمارات هاوسۆزی و پشتگیریی تەواوی خۆی بۆ هەریەکە لە بەحرەین، کوەیت و ئوردن دووپات دەکاتەوە، و پشتگیری لە سەرجەم ئەو رێکار و هەنگاوانە دەکات کە ئەم وڵاتانە دەیانگرنەبەر بۆ پاراستنی ئاسایش، سەقامگیری و پارێزگاریکردن لە خاکەکەیان.

هاوکات فەرماندەیی گشتیی هێزەکانی بەرگریی بەحرەین رایگەیاند، هێزەکانیان بە سەرکەوتوویی بەرپەرچی چەندین هێرشی ئاسمانیی ئێرانیان داوەتەوە و چەندین مووشەک و درۆنیان تێکشکاندووە کە هاووڵاتییانی مەدەنییان لە بەحرەین کردبووە ئامانج.

بەپێی راگەیەندراوەکە، هێزەکانی بەرگریی بەحرەین، سەرجەم یەکە و چەکەکانیان لە بەرزترین ئاستی ئامادەباشی بەرگریدان، و داواشیان لە هاووڵاتییان کردووە کە بە هیچ شێوەیەک لە پاشماوە و کەرەستە تەقیوەکانی سەر زەوی نزیک نەبنەوە و راستەوخۆ تیمی ئەندازیاریی مەیدانی لە بوونی تەنە نامۆکان ئاگادار بکەنەوە.

لەلایەکی دیکەوە، سەرچاوەیەکی سەربازیی فەرمی لە هێزە چەکدارەکانی ئوردن رایگەیاند، سیستەمی بەرگریی ئاسمانی و فڕۆکە جەنگییەکانی هێزی ئاسمانی شاهانەی ئوردن، رۆژی هەینی توانیویانە 7 مووشەک و 6 فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئێرانی لە ئاسمانی وڵاتەکەدا بخەنە خوارەوە کە خاکی ئوردنیان کردبووە ئامانج.