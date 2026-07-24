نیویۆرک تایمز: ترەمپ تاوتوێی چڕکردنەوەی هێرشەکان بۆ سەر ئێران دەکات
سەرۆکی ئەمریکا، لە کۆبوونەوەیەکی باڵادا لەگەڵ راوێژکارانی ئەمنی و وەزیرانی کابینەکەی، تاوتوێی بڕیاردان لەسەر چڕکردنەوەی هێرشە سەربازییەکانی واشنتن دەکات دژی ئێران، ئەمەش دوای داڕمانی ئاگربەستە کاتییەکەی نێوانیان و بەردەوامیی هێرشەکانی تاران بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.
هەینی 24ی تەممووزی 2026، بەپێی راپۆرتێکی رۆژنامەی نیویۆرک تایمز بە پشت بەستن بە چوار سەرچاوەی ئاگادار بڵاو کردووەتەوە، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، کۆبوونەوەیەکی گرنگی لەگەڵ راوێژکارە باڵاکان و ئەندامانی کابینەکەی ئەنجامداوە بۆ بڕیاردان لەسەر چڕکردنەوەی هێرشە سەربازییەکانی ئەمریکا دژی کۆماری ئیسلامیی ئێران.
ئەم کۆبوونەوەیە لە کاتێکدایە کە هەوڵەکانی پێشوو بۆ گەیشتن بە دانوستانی نوێ و درێژخایەنی ئەتۆمی لە دوای داڕمانی ئاگربەستە کاتییەکە بێ ئامانج بووە. ترەمپ لە چاوپێکەوتنێکی رۆژی پێنجشەممەدا لەگەڵ پێگەی ئەکسیۆس رایگەیاندبوو: "من بیر لە هێرشێکی سەربازیی زەبەلاح دەکەمەوە، گەورەتر لە هەموو کاتەکانی پێشوو. زۆر نزیکم لە بڕیاردان و ئێمە بە تەواوی بۆ ئەم هەنگاوە ئامادەین."
سەرۆکی ئەمریکا ئاماژەی بەوەش کردبوو، پێدەچێت ئیسرائیل نەخرێتە ناو ئەم خولە نوێیەی پەرەسەندنی جەنگەکەوە بەهۆی ئەگەری کاردانەوەی توندی ئێرانەوە بۆ سەر تەلئەڤیڤ. ئەم پێشهاتانە لە کاتێکدان کە نووسینگەی بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل رایگەیاندووە، رۆژی دووشەممە بۆ کۆبوونەوەیەک لەگەڵ ترەمپ دەگاتە واشنتن.
پێشتر ترەمپ جەختی دەکردبووەوە، جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل دژی ئێران پڕۆسەیەکی کورت دەبێت، بەڵام جەنگەکە زیاتر لە پێنج مانگە بەردەوامە و هیچ ئاسۆیەکی کۆتایی پێوە دیار نییە، بە تایبەتی دوای کوژرانی چوار سەربازی ئەمریکی لە ماوەی دوو هەفتەی رابردوودا لە ناوچەکەدا بەهۆی هێرشەکانی ئێرانەوە.
شیکەرەوە سەربازییەکان پێیان وایە کە هەڕەشەکانی ترەمپ نەبووەتە هۆی رێگریکردن لە هێرشەکانی ئێران، چونکە سەرکردە نوێیەکانی ئێران توندڕەوترن لەوانەی کە پێشتر لە ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکاندا کوژران. جیا لەوەش، سەرکردایەتی تاران، سەرەڕای کێشە قورسە ئابوورییەکانیان، ئامادەیی زۆرتریان تێدایە بۆ قبووڵکردنی باجی جەنگ لەگەڵ ئەمریکادا بەراورد بە هەر سەرۆکێکی ئەمریکی.