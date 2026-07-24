فەرمانگەی رێکخراوەکان بەڵێنی دروستکردنی ژینگەیەکی لەبارتر بۆ کاری رێکخراوەیی دەدات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکایەتیی فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومیی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ تۆڕ و رێکخراوەکانی سنووری هەولێر و سۆران کۆبووەوە و جەختی لە دروستکردنی ژینگەیەکی لەبارتر و هاوکار بۆ کاری رێکخراوەیی کردەوە.

سەرۆکایەتیی فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوەیەکی فراوانی لەگەڵ تۆڕ و رێکخراوەکانی ناحکوومی لە سنووری پارێزگای هەولێر و ئیدارەی سەربەخۆی سۆران بەڕێوەبرد.

بە پێی راگەیەنراوی فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەم کۆبوونەوەیە بە ئامانجی خستنەڕووی دوا پێشهاتەکان، پێشکەشکردنی ئاسانکاریی کارگێڕی و کەمکردنەوەی رۆتین لە پڕۆسەی کاری رێکخراوەکاندا ئەنجام درا، کە تێیدا نوێنەرانی زیاتر لە 300 رێکخراوی ناوخۆیی، نێودەوڵەتی و عێراقی بەشدار بوون.

لە کۆبوونەوەکەدا، فەلاح حەسەن، سەرۆکی فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومی، بە وردی تیشکی خستە سەر گرنگترین ئەو گۆڕانکاری و چاکسازییانەی کە لە ماوەی رابردوودا لە چوارچێوەی کار و خزمەتگوزارییەکانی فەرمانگەدا جێبەجێ کراون، هاوكات ئامانج و ستراتیژیەتی داهاتووی فەرمانگەکەی بۆ ئامادەبووان روون کردەوە.

هەروەها لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆ لەسەر ژمارەیەک تەوەری سەرەکی و پەیوەندیدار بە کاری رێکخراوەکانەوە کرا؛ لەوانە راپۆرتی دارایی ساڵانە، رێکارەکانی باج، دەستبەری کۆمەڵایەتی و تەواوی ئەو پرسانەی کە کاریگەرییان لەسەر چالاکی و کارکردنی رێکخراوەکان هەیە.

تەوەرێکی سەرەکیی بەرنامەی کۆبوونەوەکە تەرخان کرا بۆ گوێگرتن لە سەرنج، پێشنیار و بۆچوونی نوێنەرانی رێکخراوەکان، بە مەبەستی دیاریکردنی ئەو ئاستەنگ و ئالنگارییانەی کە لە کاتی کارکردنیاندا رووبەڕوویان دەبێتەوە.

سەرۆکایەتیی فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومی دووبارە هاوکاری و پشتیوانیی بەردەوامی خۆی بۆ رێکخراوەکان دووپات کردەوە و بەڵێنی دا کە سەرجەم توانا و دەرفەتە بەردەستەکان بەکاربێنێت لە پێناو دروستکردنی ژینگەیەکی لەبار و هاوکار، تاوەکوو رێکخراوەکان بتوانن بە باشترین شێوە خزمەت بە کۆمەڵگە و مرۆڤایەتی بگەیەنن.

فەرمانگەی رێکخراوەکانی ناحکوومی ئاماژەی بەوە کرد، بەردەوام دەبێت لە ئەنجامدانی کۆبوونەوەی هاوشێوە لە شار و ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان، بە مەبەستی پتەوکردنی پەیوەندییەکان، چارە کێشەکان و پشتیوانیکردنی زیاتر لە کاری رێکخراوەکانی ناحکوومی.