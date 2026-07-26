پەیامێکی سەرەخۆشی لە سەرۆک بارزانییەوە بۆ ئەحمەد شەرع

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سەرۆک بارزانی پرسە و سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی سەرۆکی سووریا کرد، بەبۆنەی ئەو رووداوە هاتوچۆیەی بووە هۆی گیانلەدەستدان و برینداربوونی دەیان کەس.

بارەگای بارزانی بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تەممووزی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی پرسە و هاوخەمیی خۆی بە ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا راگەیاند بۆ رووداوە هاتوچۆیە دڵتەزێنەکەی دوێنێی ئەو وڵاتە کە تێیدا ژمارەیەکی زۆری هاووڵاتییان گیانیان لەدەست دا و بریندار بوون.

رۆژی شەممە، 25ی تەممووزی 2026، رووداوێکی سەختی هاتوچۆ لەسەر رێگای سەرەکیی نێوان دێرەزوور و دیمەشق بەهۆی پێکدادانی دوو پاس رووی دا. یەکێک لە پاسەکان هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی سووریای دەگواستەوە و ئەوی دیکەشیان هاووڵاتییانی مەدەنیی تێدابوو.

بەگوێرەی ئامارەکان، لەو رووداوەدا 35 کەس گیانیان لەدەست داوە و 30 کەسی دیکەش بریندار بوون.

دوای رووداوەکە ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا، پەیامێکی بڵاوکردەوە و فەرمانی کرد بە تەرخانکردنی تەواوی تواناکان بۆ بەهاناوەچوونی قوربانییەکان و گواستنەوەی بریندارەکان بۆ نەخۆشخانەکان.

دەستبەجێ تیمەکانی فریاگوزاری و چەند کۆپتەرێکی سەربازی رەوانەی شوێنی رووداوەکە کران بۆ رزگارکردنی قوربانییەکان و گواستنەوەیان بۆ نەخۆشخانەی سەربازی لە حومس.

بەپێی زانیارییەکان هۆکاری رووداوەکە بۆ کێشەیەکی تەکنیکی لە سوکانی یەکێک لە پاسەکان دەگەڕێتەوە، بەجۆرێک شۆفێرەکە کۆنترۆڵی لەدەست داوە و رووداوە کارەساتبارەکەی لێ کەوتووەتەوە.