دابەشکردنی هاوکاریی دارایی بەسەر رزگاربووانی ئێزدیدا دەستپێدەکات

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بە فەرمانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هاوکاریی دارایی مانگەکانی (5 و 6) بەسەر رزگاربووانی کوردی ئێزدییدا دابەش دەکرێت.

خشتەی دابەشکردنی هاوکاریی دارایی مانگانەی (5 و 6)ـی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بۆ رزگاربووانی کوردی ئێزدی بڵاو کرایەوە.

پڕۆسەی دابەشکردنی هاوکارییە داراییەکان لە رۆژی سێشەممە رێکەوتی 28ـی تەممووزی 2026 دەستپێدەکات و تا رۆژی هەینی رێکەوتی 31ـی تەممووزی 2026 بەردەوام دەبێت. دابەشکردنەکە بەپێی کات و شوێنی دیاریکراو لە چەند ناوچەیەکی جیاواز بەم شێوازەی خوارەوە بەڕێوەدەچێت:

رۆژی سێشەممە (28ـی تەممووزی 2026): قەزای شێخان – هۆڵی لالش شێخان.

رۆژی چوارشەممە (29ـی تەممووزی 2026): ناحیەی خانکێ – هۆڵی لالش.

رۆژی پێنجشەممە (30ـی تەممووزی 2026): کۆمەڵگەی دێره‌بوون – هۆڵی لالش.

رۆژی هەینی (31ـی تەممووزی 2026): کۆمەڵگەی شاریا – هۆڵی لالش1.

بە پێی زانیارییەکان، پڕۆسەی دابەشکردنی هاوکاریی داراییەکە لە سەرجەم رۆژەکاندا، لە کاتژمێر 10ـی سەر لە بەیانییەوە دەستپێدەکات.

کوردستان24 زانیویەتی، ئەم پڕۆژەیە ماوەی دوو ساڵە بە شێوەیەکی رێکوپێک بەردەوامە، بە بێ هیچ کێشە و گرفتێک و بە شێوەیەکی شەفاف، هاوکارییەکان بەسەر رزگاربوواندا دابەش دەکرێن.

ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی پشتیوانییە بەردەوامەکانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دێت بۆ سووککردنی بەشێک لە بارگرانی و هاوکاریکردنی خوشک و برایانی ئێزدی کە لە دەستی چەکدارانی داعش رزگار بوون.