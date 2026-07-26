سەرۆک بارزانی و کونسوڵی ئیتاڵیا دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن
کونسوڵی گشتیی ئیتاڵیا لە هەولێر، لە میانەی کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆک بارزانیدا، جەختی لە ویستی وڵاتەکەی بۆ قووڵترکردنی دۆستایەتی و پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئیتاڵیا کردەوە.
یەکشەممە 26ـی تەممووزی 2026، سەرۆک مەسعود بارزانی، پێشوازیی لە تۆماسۆ سانسۆنێ، کونسوڵی گشتیی ئیتاڵیا لە هەولێر کرد.
بارەگای بارزانی بڵاوی کردەوە، لە دیدارەکەدا تۆماسۆ سانسۆنێ، وێڕای ئاماژەدان بە سەردانی سەرۆک بارزانی لە مانگی کانوونی دووەمی ئەمساڵ بۆ رۆما و پەیوەندییە مێژووییەکانی نێوان ئیتاڵیا و هەرێمی کوردستان، جەختی لە ویستی وڵاتەکەی بۆ قووڵترکردنی دۆستایەتی و پەیوەندییەکانی نێوان هەردوولا کردەوە.
هەر لەو دیدارەدا رۆشنایی خرایە سەر بارودۆخی سیاسی و دوایین پێشهاتە ئەمنییەکانی ناوچەکە و پەیوەندییەکانی نێوان حکوومەتی نوێی عێراقی فیدڕاڵ و حکوومەتی هەرێم.
بارودۆخی سووریا و پڕۆسەی ئاشتی لە تورکیا تەوەرێکی دیکەی ئەو دیدارە بوون.