پێشەوا هەورامانی: رێگە نادەین نرخی بەنزین بەو شێوەیە بە گرانی بمێنێتەوە

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گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، رێگە نادەن نرخی بەنزین بەو شێوەیە بە بەرزی بمێنێتەوە و سەرۆکوەزیرانیش جەختی لە چارەسەرکردنی ئەو گرفتە کردووەتەوە، دەشڵێت "بۆ پرسی مووچە و تێچووی کۆمپانیاکانی نەوت، تیمی تەکنیکی حکوومەت لە بەغدایە."

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تەممووزی 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند "رێگە نادەین نرخی بەنزین بەو شێوەیە بە گرانی بمێنێتەوە، چارەسەری گونجاو دەدۆزینەوە و دڵنیایی دەدەینە هاووڵاتییان کە مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم گرفتە زۆر جددییە و دڵنیایی لە چارەسەرکردنی دەدات."

سەبارەت بە کۆبوونەوەیان لەگەڵ خاوەن بەنزینخانەکان، گوتەبێژی حکوومەت گوتی "گوێمان لە خاوەن بەنزینخانەکان گرتووە، نامانەوێت غەدر لە هیچ کەسێک بکرێت، چونکە بۆ ئێمە بەرژەوەندی هاووڵاتییان لە سەرووی هەموو شتێکەوەیە، پێویستە بازرگانان و خاوەن بەنزینخانەکان لە پێناو بەرژەوەندی گشتیدا کەمێک لە قازانجەکانیان کەم بکەنەوە، حکوومەتیش لە بەرامبەردا هەموو ئاسانکارییەکیان بۆ دەکات."

لەسەر پرسی مووچە و بودجە، پێشەوا هەورامانی ئاماژەی بەوە کرد، کە "میزان مراجعەی" مووچە بۆ بەغدا نێردراوە و گوتیشی "تیمی تەکنیکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدایە، داوامان کردووە پێداچوونەوە بە بابەتی ئەو 120 ملیار دینارە بکەن، بەڵام تاوەکو ئێستا لایەنی پەیوەندیدار لە بەغدا هیچ وەڵامێکی فەرمییان نەداوینەتەوە."

لە بەشێکی دیکەی لێدوانەکەیدا، گوتەبێژی حکوومەت باسی لە هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان کرد و جەختی کردەوە "هەمیشە جەختمان کردووەتەوە کە هەرێمی کوردستان بەشێک نییە لەو شەڕ و ئاڵۆزییانەی لە ناوچەکەدا هەن، ئێمە لایەنگری هیچ لایەنێک نین و دەمانەوێت هەرێمەکەمان لە ململانێیەکان بەدوور بێت."