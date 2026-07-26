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40 گوندی سنووری سەنگاو لە پڕۆژەی نوێی رێگاوبان سوودمەند دەبن

کوردستان

ژمارەیەک پڕۆژەیەکی ستراتیژیی رێگاوبان لە سنووری ناحیەی سەنگاو بە گوژمەی زیاتر لە دوو ملیار دینار کرانەوە، کە گرنگترینیان رێگەی نێوان سەنگاو - دەربەندیخانە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بڵاویکردەوە، چەند پڕۆژەیەکی گرنگی رێگاوبانی لە سنووری ناحیەی سەنگاو تەواوکران، کە پێکهاتبوون لە رێگەی سەنگاو-دەربەندیخان، قیرتاوکردنی رێگەی بەردەم ناحیەی سەنگاو، رێگەی گوندی قەڵای شێخ رەشید و رێگەی گوندی کارێزەی دەلۆ.

1- رێگەی سەنگاو - دەربەندیخان:
ئەم رێگەیە بە درێژیی 18 کیلۆمەتر و بە چوار قۆناخ جێبەجێ کراوە، گوژمەی پرۆژەکە ملیارێک و 600 ملیۆن دینار بووە و لەسەر بودجەی ئاسایی وەزارەت، لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیی چاککردن و پاراستنی رێگاوبانی چەمچەماڵەوە تەواو کراوە، ئەم رێگەیە سوودی بۆ زیاتر لە 40 گوندی ناوچەکە دەبێت و هاتوچۆی نێوان سەنگاو و دەربەندیخان ئاسان دەکات.

2- رێگەی ناحیەی سەنگاو و گوندی قەڵای شێخ رەشید:
ئەم پرۆژەیە بە درێژیی 2.8 کیلۆمەتر و بە گوژمەی زیاتر لە 440 ملیۆن دینار قیرتاو کراوە، وەک بەشێک لە هەوڵەکانی حکوومەت بۆ ئاوەدانکردنەوەی گوند و ناحیەکان.

3- رێگەی گوندی کارێزەی دەلۆ:
پڕۆژەیەکی دیکەی گرنگ بوو کە درێژییەکەی نزیکەی دوو کیلۆمەترە و بە گوژمەی 207 ملیۆن دینار، لەژێر سەرپەرشتیی رێگاوبانی سلێمانی جێبەجێ کراوە.

دانیشتووانی ناوچەکە و کەسایەتییەکانی سنوورەکە، سوپاس و پێزانینی خۆیان ئاراستەی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە کرد بۆ تەواوکردنی ئەم پڕۆژە خزمەتگوزارییانە کە کاریگەریی راستەوخۆیان لەسەر ژیانی رۆژانەیان دەبێت.

 
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