مەسرور بارزانی و یان برێم دواپێشهات و گۆڕانکارییەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

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سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە کونسوڵی گشتیی فەرەنسا کرد بەبۆنەی کۆتاییهاتنی ئەرکەکەی. لە دیدارەکەدا سەرۆکی حکوومەت سوپاسی رۆڵی کونسوڵی فەرەنسای کرد لە پێشخستنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکاندا، و کونسوڵی فەرەنساش پێزانینی خۆی بۆ هاوئاهەنگیی دامەزراوەکانی هەرێم دەربڕی؛ هاوکات بیروڕا لەبارەی دۆخی گشتیی عێراق، هەرێم و ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کرا.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ دووشەممە 27ـی تەممووزی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە یان برێم، کونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە هەرێمی کوردستان کرد بە بۆنەی کۆتاییهاتنی ئەرکە دیپلوماتیەکەی.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لە دیدارەکەدا، سەرۆکی حکوومەت، سوپاسی کونسوڵی گشتیی فەرەنسای کرد بۆ رۆڵ و کارکردنی لەپێناو بەهێزکردنی پەیوەندی و دۆستایەتیی نێوان فەرەنسا و هەرێمی کوردستان. هیوای سەرکەوتنیشی لە ئەرک و بەرپرسیارەتی داهاتوویدا بۆ خواست.

بەگوێڕەی راگەیەندراوەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کونسوڵی گشتیی فەرەنسا، پێزانینی خۆی بۆ هاریکاریی و هاوئاهەنگیی بەهێز و پشتیوانیی دامەزراوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لەگەڵ کونسوڵخانەی وڵاتەکەی دەربڕی.

ئاماژەشی داوە، لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، بیروڕا لەبارەی دۆخی گشتیی عێراق و هەرێمی کوردستان و دوایین پێشهات و گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە، ئاڵوگۆڕ کرا.