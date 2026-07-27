نەجەف؛ کەسێک بە تۆمەتی خۆنواندن بە ناوی پۆستێکی باڵا دەستگیرکرا

پێش کاتژمێرێک

لە نەجەف كەسێك بە تۆمەتی خو نواندن به‌ناوی پۆستێكی باڵا دەستگیر كرا، كه‌ هەوڵی رووتاندنەوەی بەرپرسانی داوە.

دادگای لێكۆڵینەوەی نەجەف، دەستگیركردنی تۆمەتبارێكی راگەیاند، كە بە ناوی فەرمانبەری نووسینگەی سەرۆكی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری و لیژنەی باڵای دژە گەندەڵییەوە، هەوڵی رووتاندنەوەی بەرپرسانی داوە.

بەپێی زانیارییەكانی دادگا، تۆمەتبارەكە لە رێگەی پەیوەندیی تەلەفۆنییەوە بەڕێوەبەری تۆماركردنی خانووبەرەی نەجەفی چەواشە كردووە؛ پێی راگەیاندووە، كە ناوی لە لیستی دەستگیركراواندایە و دەتوانێت لەبەرامبەر بڕێك پارەدا فەرمانی گرتنەكەی هەڵبوەشێنێتەوە.

دادوەر ئاماژەی بەوەش كردووە، ئەو كەسە پێشتر بە هەمان شێواز هەڕەشەی لە بەڕێوەبەرانی فڕۆكەخانە و دابەشکردنی كارەبای پارێزگاكە كردووە و پارەی لێ سەندوون.

پاش كۆكردنەوەی بەڵگەكان، هێزە ئەمنییەكان تۆمەتبارەكەیان دەستگیر كرد و لە ئێستاشدا وتەكانی بە شێوەیەكی یاسایی تۆمار كراون، تاوەكو رەوانەی دادگای تایبەتمەند بكرێت و سزای دادپەروەرانە وەربگرێت.