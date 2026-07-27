سەرۆکی حکوومەت پێشوازی لە کونسوڵی گشتیی نوێی کۆریا دەکات
سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان پشتیوانی خۆی بۆ کونسوڵی نوێی کۆریای باشوور لە هەرێمی کوردستان دووپاتکردەوە و هیوای سەرکەوتنی لە ئەرکەکەی بۆ خواست.
پاشنیوەڕۆی ئەمڕۆ دووشەممە 27ـی تەمموزی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە ئیوون گیوو شیم کونسوڵی گشتیی نوێی کۆماری کۆریای باشوور لە هەرێمی کوردستان کرد.
سەرۆکی حکوومەت پیرۆزباییی دەستبەکاربوونی لە کونسوڵی گشتیی نوێی کۆریا کرد و هیوای سەرکەوتنی لە ئەرکەکەیدا بۆ خواست. هەروەها پشتیوانیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی لەپێناو سەرخستنی ئەرکەکەی دەربڕی.
کونسوڵی گشتیی نوێی کۆریا ، خۆشحاڵی خۆی بە دەستبەکاربوونی لە هەرێمی کوردستان نیشاندا و جەختی لە گرنگیی بەرەوپێشبردنی پەیوەندیی دوولایەنە لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا کردەوە.