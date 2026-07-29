نەینەوا: رێگە نادەین خاکەکەمان ببێتە مەیدانی هێرشکردنە سەر وڵاتان

پێش کاتژمێرێک

ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا نیگەرانی و ناڕەزایەتی توندی خۆی بەرامبەر ئەو هێرشانە دەربڕی کە کرانە سەر چەند شوێنێکی پارێزگاکە و بوونە هۆی کوژران و برینداربوونی چەندین کەس، هاوکات جەختی لە پاراستنی سەروەریی خاکی عێراق و نەینەوا کردەوە.

رۆژی چوارشەممە، 29ی تەممووزی 2026، نووسینگەی راگەیاندنی ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا رایگەیاند، بە نیگەرانییەکی زۆر و داخی قووڵەوە چاودێری ئەو هێرش و دەستدرێژییانە دەکەن کە کراونەتە سەر چەند پێگەیەک لە ناو خاکی عێراق و بە تایبەتی لە سنووری پارێزگای نەینەوا، کە بەهۆیانەوە چەندین کەس شەهید و بریندار بوون.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا بە توندی سەرکۆنەی هەر هێرش و دەستدرێژییەک دەکات کە ئاسایش و سەروەریی نەینەوا بکاتە ئامانج. هاوکات ئەنجوومەنەکە جەختی لە هەڵوێستی نەگۆڕی خۆی کردەوە و رایگەیاند، بە هەموو شێوەیەک بەکارهێنانی خاکی پارێزگاکە وەک بنکەیەک بۆ هێرش یان بە ئامانجگرتنی وڵاتانی دراوسێ رەتدەکەنەوە.

ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم بڕیارەیان لە پێناو پاراستنی سەقامگیریی ناوچەکە و پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکانی نیشتمانە.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا، ئەنجوومەنی پارێزگاکە سەرەخۆشی لە کەسوکاری کوژراوان کرد و هیوای چاکبوونەوەی خێرای بۆ بریندارەکان خواست.