ئەنجوومەنی وزاری بۆ ئاسایشی نیشتمانی عێراق لەبارەی هێرشەکان کۆدەبێتەوە

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سەرۆکوەزیرانی عێراق، فەرمانی کرد بە گرێدانی کۆبوونەوەیەکی بەپەلە و نائاسایی ئەنجوومەنی وزاری بۆ ئاسایشی نیشتمانی، ئەمەش لە کاردانەوەی ئەو بۆردومانە ئاسمانییانەی بەرەبەیانی ئەمڕۆ کرانە سەر وڵات.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی تەممووزی 2026، شانەی راگەیاندنی ئەمنی لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند: "عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان، رێنمایی داوە بە مەبەستی تاوتوێکردنی دوایین پەرەسەندنەکان، ئەنجوومەنی وزاری بۆ ئاسایشی نیشتمانی بەپەلە کۆببێتەوە."

لە بەیاننامەکەدا هاتووە؛ هۆکاری ئەم کۆبوونەوەیە بۆ ئەو پەرەسەندنە ئەمنییانە دەگەڕێتەوە کە بەهۆی بۆردومانە ئاسمانییەکانی بەرەبەیانی ئەمڕۆوە هاتونەتە ئاراوە.

شانەی راگەیاندنی ئەمنی ئاماژەی بەوەش کردووە، بڕیارە دوای کۆتاییهاتنی کۆبوونەوەکە، بەیاننامەیەکی ورد و تێروتەسەل سەبارەت بە وردەکاری رووداوەکان و ئەو بڕیارانەی لەلایەن ئەنجوومەنەکەوە دەدرێن، بۆ رای گشتی بڵاوبکرێتەوە.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، هێزە ئاسمانییەکانی ئەمریکا و سعوودیە لە ئۆپەراسیۆنێکی هاوبەشدا چەندین پێگە، کۆگای چەک و بنکەی سەربازیی حەشدی شەعبی و گرووپە چەکدارەکانی سەر بە ئێرانیان لە چەند پارێزگایەکی عێراق بۆردومان کرد، ئەم هێرشە وەک وەڵامێک بوو بۆ زیاتر لە 30 هێرشی درۆنی لە ماوەی 72 کاتژمێری رابردوودا کە لەناو خاکی عێراقەوە ئاڕاستەی دامەزراوە نەوتییەکانی سعوودیە و بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا کرابوون، ئەمەش دۆخی ئەمنیی ناوچەکەی بەرەو ئاڵۆزییەکی زیاتر بردووە.

دەستەی حەشدی شەعبی لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، بارەگانیان لە پارێزگای بەسرە و ئامرلی و نەینەوا و کەربەلا کراوەتە ئامانج و تەنیا لە بەسرە 10 چەکداریان کوژراوە و دووی دیکەش بریندار بوون، هەروەها حەشدی شەعبی جەختی کردەوە، هێرشکردنە سەر بنکە فەرمییەکانیان بەزاندنی ئاشکرای سەروەریی خاکی عێراقە و هەڕەشەیەکی مەترسیدارە بۆ سەر دامەزراوە ئەمنییەکانی وڵات.