سەدر: نابێت میلیشا لە یاسا دەرچووەکان پاساو بدەنە برایانی کەنداو

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ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی تەممووزی 2026، موقتەدا سەدر، رێبەری رەوتی نیشتمانیی شیعە، لە راگەیەندراوێکی دا، جەختی لەسەر پاراستنی سەروەریی خاکی عێراق کردەوە و ئامانجگرتنی خاکی وڵاتەکەی لەلایەن هەر لایەن و وڵاتێکەوە بە توندی ئیدانە کرد. هاوکات داوای لە سوپای پاسدارانی ئێران و میلیشیا ناوخۆییەکان کرد عێراق نەکەنە گۆڕەپانی جەنگ و ململانێ هەرێمییەکان.

لە راگەیەندراوەکەی موقتەدا سەدردا هاتووە، خاکی عێراق نەبووەتە شوێنی هێرشکردنە سەر کۆماری ئیسلامیی ئێران، بۆیە داوا لە "براکانی لە سوپای پاسداران" دەکات هێرش و تۆپبارانەکانیان بۆ سەر خاکی عێراق بوەستێنن، لە هەمان کاتدا داوای لە "میلیشیا لەیاسادەرچووەکان" کرد کە بیانوو نەدەنە دەست وڵاتانی کەنداو بۆ ئامانجگرتنی خاکی عێراق.

رێبەری رەوتی نیشتمانیی شیعی، بە توندی هەڵسوکەوتی ئەو گرووپە چەکدارانەی سەرکۆنەکە کرد کە هەوڵی پەلکێشکردنی عێراق دەدەن بۆ ناو جەنگێکی بێسوود، و داوای لە هەموو لایەک کرد دان بەخۆیاندا بگرن بە گیانی برایەتی و ئاشتی و نەکەونە دوای پیلانەکانی "دوژمنی ئیسرائل-ئەمریکی" بۆ دروستکردنی شەڕ و ئاژاوە لە نێوان براکاندا.

سەدر داوای لە حکوومەتی عێراق کرد بە جددی کار بۆ چەسپاندنی ئاسایش، سەپاندنی سەروەریی یاسا، و پاراستنی سەلامەتی گەلی عێراق و پیرۆزییەکانی بکات و رێگە نەدات بکەونە دوای خورافاتی تایفەگەری. جەختیشی لەوە کردەوە کە "عێراق و گەلەکەی پێویستیان بە ئاشتییە و جەنگەکان تەواوی تواناو کەرامەتی وڵاتەکەیان خەرج کردووە."

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، هۆشداری دا لە چالاکبوونی شانە نوستووەکانی تێرۆر لە ناوخۆ و دەرەوە کە دەیانەوێت تایفەگەری وەک بیانوو بۆ تێکدانی ئاسایشی عێراق بەکاربهێنن.

لە کۆتاییدا، موقتەدا سەدر پەیامێکی ئاشتی ئاڕاستەی تەواوی وڵاتانی دراوسێ کرد بۆ ئەوەی ناوچەکە رووبەڕووی بنکەی سەربازیی بێگانە، ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکان لەگەڵ ئیسرائیل و هەژموونی کۆلۆنیالیزم نەبێتەوە.