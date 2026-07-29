نەوزاد شێخ کامیل: کەرتی تایبەت دەستی بە وەرگرتنی گەنمی جووتیاران کردووە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکی بۆ کوردستان24 وردەکاریی پرۆسەی وەرگرتنی گەنمی جووتیارانی لەلایەن کەرتی تایبەتەوە ئاشکرا کرد و رایگەیاند، پرۆسەکە لە چوارچێوەی پلانی کابینەی نۆیەمە بۆ پاراستنی رەنجی جووتیاران.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی تەممووزی 2026، نەوزاد شێخ کامیل، بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی ئاماژەی بەوە کرد، دوای ئەوەی لە 18ـی ئەم مانگە پرۆسەی وەرگرتنی گەنم لە سایلۆکانی حکوومەت کۆتایی هات، بەهۆی ئەوەی حکوومەتی عێراق ساڵانە بڕێکی دیاریکراو وەردەگرێت و بڕێکی زۆری گەنم لای جووتیاران دەمێنێتەوە، سەرۆکی حکوومەت لیژنەیەکی باڵای پێکهێنا بۆ رێککەوتن لەگەڵ کۆمپانیاکانی (قەیوان و خۆشناو) وەک دوو کۆمپانیای نیشتمانی، تاوەکو ئەو گەنمەی ماوەتەوە لە جووتیارانی وەربگرنەوە.

سەبارەت بە بڕی ئەو گەنمەی وەردەگیرێت، نەوزاد شێخ کامیل گوتی: "لە قۆناخی یەکەمدا بڕیار دراوە کۆمپانیای خۆشناو 100 هەزار تەن و کۆمپانیای قەیوان 65 هەزار تەن گەنم وەربگرن. ئەگەر بینیمان بڕی گەنمەکە زیاترە، کۆمپانیاکان ئامادەییان نیشانداوە تاوەکو ٢٥٠ هەزار تەن لە سایلۆکانی خۆیاندا وەربگرن."

لەبارەی نرخیشەوە، ڕایگەیاند کە نرخی هەر تەنێک گەنم بە 400 هەزار دینار دیاری کراوە. ئەم نرخەش دوای دراسەکردنی بازاڕ بووە، تێیدا نرخی هەر تەنێک لە نێوان 370 بۆ 380 هەزار دینار بووە، لە کاتێکدا نرخی حکوومەت 500 هەزار بووە؛ بۆیە 400 هەزار دینار وەک نرخێکی هاوسەنگ و چارەسەرێکی باش بۆ جووتیاران جێگیر کراوە.

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانی جەختی کردەوە، پێویستە ئەو جووتیارانەی گەنمەکەیان رادەست دەکەن، پشتگیری بنکە کشتوکاڵییەکانیان پێبێت بۆ ئەوەی دڵنیایی بدرێت کە گەنمەکە بەرهەمی ناوخۆیی خۆیانە. هەروەها گوتیشی: "کاتمان بۆ کۆمپانیاکان دیاری کردووە، دەبێت لە ماوەی 6 مانگدا پارەی گەنمی جووتیاران بدەن و هیچ بڕە پارەیەکیان لا نەمێنێتەوە."

بەگوێرەی زانیارییەکان، پرۆسەکە بە چڕی بەردەوامە؛ کۆمپانیای قەیوان لە ماوەی 40 رۆژدا زیاتر لە 30 هەزار تەن گەنمی وەرگرتووە و ئێستاش سەدان بارهەڵگر لەبەردەم سایلۆکانیان وەستاون. لە بەرامبەردا، کۆمپانیای خۆشناو لە هەولێر و دهۆک بڕێکی زیاتر لە 30 هەزار تەنی وەرگرتووە.

نەوزاد شێخ کامیل ئاشکرای کرد، لە ئەنجامی خەمخۆرییەکانی سەرۆکی حکوومەت، جگە لەو دوو کۆمپانیایە، 11 کۆمپانیای دیکەش ئامادەییان دەربڕیوە بۆ وەرگرتنی گەنم، حکوومەتیش ئاسانکاری و رێکاری پێویستیان بۆ دەگرێتەبەر تاوەکو پرۆسەکە فراوانتر بێت.