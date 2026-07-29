ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانی: سەرکۆنەی هێرشەکەی ئەمریکا و سعوودیە دەکەین

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ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانیی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی فالح زەیدی، کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی ئەنجامدا و تێیدا هێرشە ئاسمانییەکانی ئەمریکا و سعوودیەی بۆ سەر خاکی عێراق شەرمەزار کرد. هاوکات جەختی لە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە کۆتایی ساڵی 2026 کردەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 29ی تەممووزی 2026، ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانی بە سەرۆکایەتی عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیران و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان کۆبووەوە. بەگوێرەی راگەیەنراوی کۆتایی کۆبوونەوەکە، ئەنجوومەنەکە سەرکۆنەی ئەو هێرشە ئاسمانییانەی کرد کە بەیانی ئەمڕۆ لەلایەن فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا و سعوودیەوە کرانە سەر خاکی عێراق و بەهۆیەوە ژمارەیەک کوژراو و برینداری لێکەوتەوە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، حکوومەتی عێراق لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لە پەیوەندیدا بووە بۆ لێکۆڵینەوە لەو تۆمەتانەی سعوودیە و ئەمریکا سەبارەت بە بەئامانجگرتنی خاکی سعوودیە ئاراستەی عێراقیان کردووە، بەڵام ئەم هێرشە لە کاتێکی چاوەڕواننەکراودا ئەنجامدراوە، بۆیە ئەنجوومەن بڕیاریدا پلانێکی ئەمنیی تۆکمە بۆ پاراستنی سەروەریی خاک و کۆنترۆڵکردنی سنوورەکان دابڕێژێت، تاوەکو رێگری بکرێت لەوەی خاکی عێراق ببێتە سەرچاوەی هەڕەشە بۆ سەر وڵاتانی دراوسێ.

هەروەها لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، وەزارەتی دەرەوەی عێراق راسپێردراوە کە لە رێگەی نەتەوە یەکگرتووەکان و یاسا نێودەوڵەتییەکانەوە، سکاڵا تۆمار بکات و تەواوی بەڵگەکان بۆ پاراستنی مافە رەواکانی عێراق بخاتە ڕوو، ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانی جەختی کردەوە کە تەنها حکومەت و دامەزراوە دەستوورییەکان بەرپرسن لە مامەڵەکردن لەگەڵ هەر هێرش و دەستدرێژییەک و ڕێگە بە هیچ لایەنێکی دیکە نادرێت دەستوەردان بکات.

یەکێکی دیکە لە تەوەرەکانی کۆبوونەوەکە، پرسی کشانەوەی هێزە نێودەوڵەتییەکان بوو، ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانی دووپاتی کردەوە کە پابەندن بە جێبەجێکردنی رێککەوتنی ئەمنیی تایبەت بە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە کۆتایی مانگی ئەیلوولی ساڵی 2026. هەروەها جەخت لە تەواوکردنی پلانی حەسەرکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کرایەوە.

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا، حکوومەتی عێراق پابەندیی خۆی بە چەسپاندنی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا دەربڕی و رایگەیاند، دەیەوێت عێراق لە ململانێ هەرێمییەکان دووربخاتەوە و پەیوەندییەکانی لەسەر بنەمای رێزگرتن و دیپلۆماسی بێت. هەروەها داوا لە هەموو لایەنەکان کرا کە دان بە خۆیاندا بگرن و نەبنە هۆی ئاڵۆزترکردنی دۆخی ناوچەکە.