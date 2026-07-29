هاوپەیمانیی سیادە: پێویستە چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەتدا بێت و عێراق نەبێتە گۆڕەپانی ململانێکان

پێش کاتژمێرێک

هاوپەیمانیی سیادە نیگەرانیی خۆی بەرامبەر پەرەسەندنە ئەمنییەکانی دوایین وڵات دەربڕی و هۆشداری دا لە مەترسییەکانی چەکی دەرەوەی کۆنترۆڵی دەوڵەت و گرووپە چەکدارەکان، کە دەبنە هۆی تێکدانی سەقامگیریی عێراق و وڵاتانی دراوسێ.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 29ـی تەمموزی 2026، هاوپەیمانیی سیادە بە سەرۆکایەتی سەرمەد ئەلخەنجەر، راگەیەنراوێکی سەبارەت بە دۆخی ئەمنیی عێراق بڵاوکردەوە، "بە وردی چاودێری دوایین پەرەسەندنە ئەمنییەکان دەکەین و جارێکی دیکە جەخت لەسەر هۆشدارییە بەردەوامەکانمان دەکەینەوە سەبارەت بە مەترسییەکانی چەکی دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت و ئەو میلیشیا چەکدارانەی کە هێرشەکانیان عێراق و وڵاتانی دراوسێ دەکاتە ئامانج."

هاوپەیمانیی سیادە ئاماژەی بەوەش کردووە، بەردەوامبوونی ئەو جۆرە هەڵسوکەوتانە عێراق رووبەڕووی مەترسیی گەورە دەکاتەوە و دەیکاتە گۆڕەپانی یەکلاکردنەوەی ململانێ هەرێمییەکان، ئەمەش بە شێوەیەکی راستەوخۆ گیانی هاووڵاتییان و ژێرخانی وڵات دەخاتە مەترسییەوە و زیان بە پەیوەندییەکانی عێراق و وڵاتانی عەرەبی و دراوسێ دەگەیەنێت.

لە بەشێکی دیکەی بەیاننامەکەدا هاتووە "رووداوەکانی دوایی پێویستیی هەڵوێستێکی نیشتمانیی بەرپرسانە دەسەلمێنن، کە بەرژەوەندیی عێراق بخاتە سەروو هەموو بەرژەوەندییەکان، پێویستە هەنگاوی کردەیی و جدی بنرێت بۆ سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا و رێگری بکرێت لەوەی خاکی عێراق ببێتە شوێنێک بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ."

لە کۆتاییدا، هاوپەیمانیی سیادە داوای لە حکوومەت و تەواوی هێزە سیاسییەکان کرد بەرپرسیارێتییە نیشتمانی و دەستوورییەکانیان هەڵبگرن و یاسا بەبێ جیاوازی بەسەر هەموواندا جێبەجێ بکەن، بە ئامانجی پاراستنی شکۆی دەوڵەت و سەروەریی خاکەکەی، هەروەها بەهێزکردنی پەیوەندییە هەرێمییەکان و پاراستنی بەرژەوەندییەکانی گەلی عێراق لە سیاسەتی فەرزکردنی ئەمری واقیع.