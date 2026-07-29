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سەرکردەیەکی هاوپەیمانی فەتح رایدەگەیەنێت، هێزەکانی حەشدی شەعبی توانای ئەوەیان هەیە تەواوی ناوچەکە کۆنترۆڵ بکەن، بەڵام دەستوەردانەکانی ئەمریکا رێگرن. هاوکات جەخت لەوە دەکاتەوە کە بڕیاری جەنگ و ئاشتی تەنیا لە دەسەڵاتی سێ سەرۆکایەتییەکەدایە.

ئەمڕۆ چوارشەممە 29ی تەممووزی 2026، مەحموود حەیانی، سەرکردە لە هاوپەیمانی فەتح بە کوردستان24 رایگەیاند "ئەگەر دەستێوەردانی ئەمریکا نەبێت، عێراق بە تەنیا دەتوانێت دەست بەسەر هەموو وڵاتانی عەرەبیی ناوچەکەدا بگرێت، هەر لە دەریای سوورەوە تا دەگاتە کەنداوی عەرەبی."

حەیانی ئاماژەی بەوە کرد، مەبەستی لەو هێزەی دەتوانێت ناوچەکە کۆنترۆڵ بکات، تەنیا هێزەکانی حەشدی شەعبییە و گوتی: "حەشدی شەعبی بە تەنیا و بەبێ بەشداریکردنی هیچ هێزێکی دیکەی ئەمنی دەتوانێت ئەو وڵاتانە کۆنترۆڵ بکات، بەڵام دەستوەردانەکانی ئەمریکا بۆ پارێزگاریکردن لەو وڵاتانە، تا رادەیەک دەبنە رێگر لەبەردەمماندا."

ئەو سەرکردەیەی هاوپەیمانی فەتح روونی کردەوە، کە هەر هەنگاوێکی سەربازی پێویستی بە بڕیاری فەرمی هەیە و گوتی "بەگوێرەی دەستوور، بڕیاری جەنگ و ئاشتی لە دەسەڵاتی سەرۆکی پەرلەمان، سەرۆکی حکوومەت و سەرۆک کۆماردایە، ئێمە هیوادارین پەنا بۆ هەنگاوی سەربازی نەبرێت و پلانەکان بەرەو چارەسەری قەیرانەکان بن."

مەحموود حەیانی جەختی لە گرنگیی رای گشتی کردەوە و رایگەیاند "ئەمڕۆ شەقامی عێراقی لەوپەڕی تووڕەییدایە، بۆیە چارەسەری دیپلۆماسی و گوێگرتن لە رای شەقام زۆر گرنگن بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخە."