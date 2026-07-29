فالح فەیاز: ئامادەین بۆ بەرپەرچدانەوەی هەر هێرشێک ئاسایشی عێراق بکاتە ئامانج

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سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی، ئامادەیی تەواوی هێزەکانی بۆ جێبەجێکردنی سەرجەم فەرمانەکانی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق راگەیاند، بە مەبەستی بەرپەرچدانەوەی هەر هێرشێک کە ئاسایشی عێراق و دامەزراوە ئەمنییەکانی بکاتە ئامانج.

چوارشەممە، 29ـی تەممووزی 2026، عەلی فالح زەیدی، فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق سەردانی بارەگای دەستەی حەشدی شەعبی کرد و لەوێدا لەگەڵ فالح فەیاز، سەرۆکی دەستەکە و ژمارەیەک لە سەرکردەکان و بەرپرسە ئەمنییەکان کۆبووەوە.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی زەیدی، فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، گوێبیستی روونکردنەوە و راپۆرتێکی بەپەلە و ورد بوو سەبارەت بەو هێرشانەی کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ کراونەتە سەر وڵاتەکە، کە بوونە هۆی کوژران و برینداربوونی ژمارەیەک لە کارمەند و چەکدارانی دەستەی حەشدی شەعبی لە چەند پارێزگایەکی جیاوازی وڵاتدا.

لای خۆیەوە فالح فەیاز، سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی، گوتی: هێزەکانی حەشدی شەعبی بە تەواوی ئامادەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر هێرش و دەستدرێژییەک کە عێراق و دامەزراوە ئەمنییەکانی بکاتە ئامانج.

سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی، جەختی لەوەش کردەوە کە حەشدی شەعبی ئامادەیە بۆ جێبەجێکردنی سەرجەم ڕێنمایی و فەرمانەکانی فەرماندەی گشتی بە مەبەستی بەرپەرچدانەوەی هەر هێرشێک کە ئاسایشی وڵات و دامەزراوە ئەمنییەکانی بکاتە ئامانج.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ هێزەکانی ئەمریکا و سعوودییە، زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر چەندین پێگەی لۆجیستی و کۆگای چەکی گرووپە چەکدارەکانی ناو حەشدی شەعبی ئەنجامدا. هێرشەکان پارێزگاکانی بەغدا، واست، نەینەوا، بەسرە و کەرکووکیان گرتەوە.

بە گوێرەی راگەیەندراوی هەردوو وڵات، ئەم هێرشانە "وەڵامێکی راستەوخۆ و یەکلاکەرەوەیە" بۆ زیادبوونی هێرشە سنووربەزێنەکان، بە تایبەتی دوای ئەوەی لە سێ رۆژی رابردوودا زیاتر لە 30 درۆن ئاراستەی دامەزراوەکانی نەوت و وزە لە ناوچەکە و بنکەکانی ئەمریکا کراون.