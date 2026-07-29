ئەحمەد داودئۆغڵو: چیتر کاری حزبی ناکەین

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ئەحمەد داودئۆغڵو وازهێنانی لە سیاسەت و هەڵوەشاندنەوەی پارتی ئایندەی راگەیاند.

ئەحمەد داودئۆغڵو، سەرۆکی گشتیی پارتی ئایندە، بە فەرمی کشانەوەی خۆی لە سیاسەت و کۆتاییهێنان بە چالاکییەکانی پارتەکەی راگەیاند.

داودئۆغڵو لە پەیامێکدا بە ناونیشانی "لە پێناو تورکیای سبەی" کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس بڵاوی کردووەتەوە، ئاماژەی بەوە کردووە کە بڕیاری داوە لە سیاسەتی حزبی بکشێتەوە و پارتەکە هەڵبوەشێنێتەوە.

ئەم بڕیارەی سەرۆکوەزیرانی پێشووتری تورکیا لە کاتێکدایە کە پارتەکەی لە دوایین هەڵبژاردنەکاندا نەیتوانیبوو ئەنجامێکی بەرچاو بەدەستبهێنێت. تاوەکو ئێستا هیچ زانیارییەک لەبارەی هەنگاوەکانی داهاتووی داودئۆغڵو و ئەندامانی دیکەی سەرکردایەتی پارتەکە بڵاو نەکراوەتەوە.