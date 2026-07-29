ئەردۆغان پڕۆژەیاسای چەکداماڵینی پەکەکە رەوانەی پەرلەمان دەکات

پێش 16 خولەک

سەرۆککۆماری تورکیا ئاشکرای کرد، لە چەند رۆژی داهاتوودا پڕۆژەیاسای تایبەت بە چەکداماڵینی پەکەکە رەوانەی پەرلەمان دەکرێت، تاوەکوو ئەو پارانەی کە لە رابردوو بۆ شەڕ خەرج دەکران، لەمەودوا بۆ وەبەرهێنان و خزمەتی هاووڵاتییانی وڵاتەکە بەکاربهێنرێن.

رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا، لە میانەی پێشکەشکردنی گوتارێک ئاماژەی بەوە کرد، لە چەند رۆژی داهاتوودا پڕۆژەیاسایەک سەبارەت بە چەکداماڵینی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) پێشکەشی پەرلەمان دەکرێت.

ئەردۆغان گوتی: "بە پشتگیریی حزبە سیاسییەکان، هەنگاو بەرەو تەواوکردنی پڕۆسەی بونیاتنانی تورکیایەکی بێ تیرۆر دەنێین. کاتێک ئەم پڕۆسەیە کۆتایی دێت، وڵاتەکەمان لە بارگرانییەکی ئابووریی قورس رزگاری دەبێت و سوودەکەی بۆ تەواوی 86 ملیۆن هاوڵاتیی تورکیا دەبێت."

سەرۆککۆماری تورکیا تیشکی خستە سەر زیانە داراییەکان و رایگەیاند، زیانی ساڵانەی تورکیا بەهۆی تیرۆرەوە زیاتر لە 50 ملیار دۆلارە. هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، کە زیانەکانی وڵات بەهۆی باجە لەدەستچووەکانەوە نزیکەی 123 ملیار دۆلارە، کە دەکرا ئەو پارانە لە بوارەکانی وەبەرهێنان، رەخساندنی هەلی کار و دابینکردنی بودجەدا بەکاربهێنرێن.

پێشتر نوعمان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا بە رۆژنامەنووسانی راگەیاندبوو، پەرلەمان پلانی هەیە "یاسای چوارچێوە" پەسەند بکات، کە بنەمای یاسایی بۆ پڕۆسەی هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە دادەڕێژێت. چاوەڕوان دەکرێت پێش دەستپێکردنی پشووی هاوینەی پەرلەمان، واتە لەم هەفتەیەدا یان داهاتوودا، ئەو بەڵگەنامەیە پەسەند بکرێت.

پڕۆسەی چارەکردنی دۆسیەی پەکەکە لە شوباتی 2025، بە دەسپێشخەریی عەبدوڵڵا ئۆجەلان، رێبەری زیندانیکراوی ئەو حزبە دەستیپێکرد. لە ئایاری هەمان ساڵدا، پەکەکە کۆنگرەیەکی بەست و تێیدا بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی خۆی و کۆتاییهێنان بە ململانێی چەکداریی 50 ساڵەی لەگەڵ تورکیا راگەیاند. دواتر لە 11ـی تەمموز هەمان ساڵدا پڕۆسەی چەکداماڵینی کردەیی حزبەکە دەستیپێکرد و لیژنەیەکی تایبەتی پەرلەمانی تورکیاش بۆ سەرپەرشتیکردنی پڕۆسەکە پێکهێنرا.