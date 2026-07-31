نێچیرڤان بارزانی: ئەرکی حکوومەتی عێراقە کەسوکاری ئەنفالکراوان قەرەبوو بکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

لە یادی ئەنفالی بارزانییەکاندا سەرۆکی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بڵاوکردەوە و جەخت لەوە دەکاتەوە، دەبێت تاڵییەکانی رابردوو و ئازاری کارەساتەکان، بۆ داهاتوو ببنە په‌ند و وانه‌ و هەوێنی چەسپاندنی کولتووری یەکترقبووڵکردن و تەبایی، تا رێزله‌يه‌كگرتن و لێكگەیشتن و ئاشتییەکی بەردەوام.

ئەمڕۆ هەینی، 31ـی تەممووزی 2026، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: ئەمڕۆ چل و سێ ساڵ بەسەر تاوانی جینۆساید و ئەنفالکردنی هەشت هەزار مێردمنداڵ و گەنج و پیاوی سڤیلی بارزانیدا تێدەپەڕێت. لەم یادە بەئازارەدا، سەری ڕێز و نەوازش لەبەردەم گیانی پاکی شەهیداندا دادەنوێنین و بە شکۆوە یادیان دەکەینەوە.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کردووە، دوای ئەم تاوانە دڕندانەیە، ئەرکێکی قورس کەوتە سەر شانی دایکان و هاوسەرانی سەربەرزی بارزانی، ئەوان بە خۆڕاگری، ورەی بەرز و بەخێوکردنی رۆڵەکانیان لەناو رەنج و ئه‌وپه‌ڕى سه‌ختيدا، نەک هەر رێگەیان نەدا ئامانجی دوژمنان بۆ قڕکردنی ئەم گەلە بێتە دی، بەڵکوو نەوەیەکی نيشتمانپه‌روه‌ريان بۆ داهاتووى کوردستان پێگەیاند. دەستی یەک بە یەکی ئەو دایکە ماندوو و میهره‌بانانه‌ ماچ دەکەم.

هەروەها رایگەیاندووە، جینۆسایدکردنی بارزانییان و گشت شاڵاوەکانی ئەنفال، برینی قووڵى نيشتمانن، بەڵام ئیرادەی گه‌لى كوردستانيان بۆ مانەوە و بەرگری لە مافە رەواکانی بەهێزتر کرد. لێرەوە جارێکی دیکە جەخت لەسەر ئەرکی ئەخلاقی و یاساییی حکوومەتی عێراق دەکەینەوە بۆ قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری ئەنفالكراوان و ته‌واوى قوربانییانی دەستی رژێمی پێشوو.

نێچیرڤان بارزانی دووپاتى ده‌كاتەوە،‌‌ دەبێت تاڵییەکانی رابردوو و ئازاری کارەساتەکان، بۆ داهاتوو ببنە په‌ند و وانه‌ و هەوێنی چەسپاندنی کولتووری یەکترقبووڵکردن و تەبایی، تا رێزله‌يه‌كگرتن و لێكگەیشتن و ئاشتییەکی بەردەوام، كۆكه‌ره‌وه‌ى هه‌موو پێكهاته‌كانى عێراق بێت و هه‌مووان بە شکۆ و سەربەرزی پێكه‌وه‌ بژین.

لە کۆتاییدا سەرۆکی هەرێم سوپاسی خەڵکی وەفاداری هەولێر دەکات و دەڵێت" سڵاو و پێزانینی قووڵمان ئاراستەی خەڵکی دڵسۆز و وه‌فادارى هەولێر و دەوروبەری و سنووری پارێزگاکه‌ و هەموو ئەو جوامێرانە دەکەین کە ئەو رۆژگاره‌ سەخته‌ هاوکار و پەناگە بوون بۆ خێزانە لێقەوماوەکانی بارزانييان".