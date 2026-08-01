فیلمی سینەمایی "جیران" لە رۆژئاوای کوردستان نمایش دەکرێت

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فیلمی سینەمایی "جیران"، کە لە دەرهێنانی مانۆ خەلیلە، دەستی بە خولی نمایشە گشتییەکانی خۆی لە شارە کوردییەکانی رۆژاوای کوردستان دەکات و ئەم فیلمە دوای بەشداری و سەرکەوتن لە ژمارەیەک فێستیڤاڵ و چالاکیی سینەمایی نێودەوڵەتی، ئێستا بەرەو بینەری کورد دێت و لە ژمارەیەک شار و ناوچەی رۆژئاوای کوردستان نمایش دەکرێت.

ئەمڕۆ شەممە، 1ی ئابی 2026، مانۆ خەلیل، دەرهێنەری ئەو فیلمە سینەماییە بە کوردستان24ی راگەیاند، "فیلمی سینەمایی "جیران"، لە شارەکانی قامیشلو، عاموودە، دێریک، رومێلان، تەربەسپی، دەربەسیە و هەروەها لە چەندین شار و شارۆچکەی تردا نمایش دەکرێت. هەروەها ئەم نمایشانە دەرفەتێک دەڕەخسێنن بۆ ئەوەی جەماوەری رۆژئاوای کوردستان لە نزیکەوە ئاشنا ببن بە یەکێک لە گرنگترین بەرهەمە سینەمایییە کوردییەکان."

گوتیشی: "فیلمەکە باس لە چیڕۆکی منداڵێکی کوردی 6 ساڵان دەکات، لە گوندێکی نزیک سنووری باکوور و رۆژاوای کوردستان لە شاری قامشلۆ دەژی و بنەماڵەکەی لەنێوان دوو دەوڵەتی تورکیا و سووریا دابەش کراون، هەروەها فیلمەکە باس لە 50 ساڵ ستەمی رژێمی بەعس دەکات، فیلمەکە بۆ هەر کوردێک پڕە لە ئێش و بیرەوەریی ناخۆش، وەکو ئەو منداڵەی کە لەسەر قسەکردن بە زمانی کوردی لێدانی دەخوارد، لە قوتابخانە بە عەرەبی و لە ماڵەوە بە زمانی کوردی قسەی دەکرد، ئەو سنوورەی کە زەوی، ماڵ، فەرهەنگ، هەست و مرۆڤایەتی دابەش دەکرد."

مانۆ خەلیل باس سوپاس و پێزانین ئاراستەی ئەو کەسانە دەکات، هاوکاربوونە لە نمایشکردنی ئەو فیلمە لە رۆژئاوای کوردستان و دەڵێت، "سوپاس و پێزانین ئاراستەی هەموو ئەو کەسانە دەکەم، بە جۆراوجۆر لە رێکخستن و ئامادەکردنی ئەم نمایشانەدا بەشدارییان کردووە. ئەم سەرکەوتنە بەبێ هاوکاری و ماندووبوونی تیمی کار، دامەزراوە کولتوورییەکان و دڵسۆزیی ئەو کەسانەی باوەڕیان بە گرنگی سینەما و هونەری کوردی هەیە، بەدەست نەدەهات. هەروەها سوپاسی تایبەت بۆ بینەرانی خۆشەویست کە بە هاتن و پشتیوانییان لەو نمایشانە، پشتگیری لە هونەر و سینەمای کوردی دەکەن و دەبنە بەشێک لە گەیاندنی ئەم پەیامە مرۆیی و مێژووییە بە نەوەکانی داهاتوو."

فیلمی سینەمایی "جیڕان"، لە دەرهێنانی مانۆ خەلیلە، بڕیارە ئەمڕۆ شەممە، 1ی ئابی 2026، لە شارە کوردییەکانی رۆژئاوای کوردستان نمایش بکرێت.