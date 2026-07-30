لە هەولێر خەڵاتی زێڕین بەخشرایە هونەرمەندی شانۆکار سدیق حوسێن

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وەک رێزگرتن لە مێژووە پڕ لە دەستکەوت و داهێنانە هونەرییەکانی لە بواری شانۆ و درامای کوردیدا، لە رێوڕەسمێکی شایستەدا خەڵاتی زێڕین پێشکەش بە هونەرمەند و دەرهێنەر "سدیق حوسێن" کرا.

رێوڕەسمەکە لە باخچەی لقی هەولێری سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان بەڕێوەچوو، تێیدا پارێزگاری هەولێر، هیوا سوعاد سەرۆکی لقی هەولێری سەندیکای هونەرمەندان، شاخەوان مستەفا بەڕێوەبەری سینەما و شانۆی هەولێر و ژمارەیەکی بەرچاو لە هونەرمەندان، نووسەران و رۆشنبیران ئامادەی بوون.

لە میانی مەراسیمەکەدا، پارێزگاری هەولێر وتارێکی پێشکەش کرد و تێیدا تیشکی خستە سەر رۆڵی مێژوویی و کاریگەری هونەرمەندانی شاری هەولێر لە دەوڵەمەندکردنی شانۆی کوردی و پێگەیاندنی نەوەی نوێ. پارێزگار رایگەیاند: "رێزلێنان لە هونەرمەندان ئەرکێکی نیشتمانی و ئەخلاقییە، پارێزگای هەولێریش هەمیشە وەک سەکۆ و پاڵپشتێکی راستەقینەی داهێنەران دەمێنێتەوە."

هەروەها دەربارەی پێگەی هونەرمەند سدیق حوسێن، پارێزگار ئاماژەی بەوە کرد، ناوبراو تەنیا ئەکتەرێک نییە، بەڵکو ستوونێکی جێگیر و دیاری شانۆی کوردییە و وێستگەکانی تەمەنی هونەریی و بەرهەمەکانی جێگەی شانازیین بۆ شاری هەولێر و بزووتنەوەی هونەریی کوردستان.

هونەرمەند سدیق حوسێن لە ساڵی 1970 لە شاری قەڵادزێ لەدایکبووە. لە ساڵی 1997 بڕوانامەی بەشی شانۆی لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی هەولێر بەدەستهێناوە و دواتریش بەشی سینەمای لە کۆلێژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی سەڵاحەددین تەواوکردووە. ئەم هونەرمەندە خاوەنی خەرمانێکی پڕ لە کاری شانۆیی و درامایە، یەکەمین کاری هونەریی خۆی لە ساڵی 1987 وەک ئەکتەر لە شانۆگەری (راوچی) دەستپێکردووە.