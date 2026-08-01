ئەمریکا دەستبەرداری سەرکردایەتیکردنی فەرماندەیی هاوکاریی سەربازیی ئۆکرانیا دەبێت

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بەپێی راپۆرتێکی پێگەی پۆلیتیکۆ، وەزارەتی جەنگی ئەمریکا (پێنتاگۆن) بڕیاریداوە دەستبەرداری سەرکردایەتیکردنی فەرماندەیی هاوکارییە سەربازییەکانی ناتۆ بۆ ئۆکرانیا (SAG-U) ببێت و بەرپرسیارێتییەکە رادەستی سەرکردەیەکی ئەوروپی یان کەنەدی بکات.

بەپێی راپۆرتێکی پێگەی هەواڵی پۆلیتیکۆ، وەزارەتی جەنگی ئەمریکا (پێنتاگۆن) بڕیاریداوە دەستبەرداری سەرکردایەتیکردنی فەرماندەیی باڵای هاوکارییە سەربازییەکانی ناتۆ بۆ ئۆکرانیا (SAG-U) ببێت کە بنکەکەی لە شاری ڤیسبادنی ئەڵمانیایە. بڕیارە لە داهاتوودا سەرکردەیەکی ئەوروپی یان کەنەدی سەرپەرشتی کەرتی هاوکاری، دابینکردنی لۆجستی و مەشق پێکردنی سوپای ئۆکرانیا بکات.

لە راپۆرتەکەدا هاتووە، ئەم پێشهاتە بەشێکە لە زنجیرەیەک گۆڕانکاریی جێبەجێکراوی ئیدارەی ترەمپ بەرامبەر بە هاوپەیمانیی ناتۆ، کە تێیدا پێنتاگۆن ژمارەی ئەفسەرە باڵاکانی لە ئەوروپا کەمکردووەتەوە، هەندێک پڕۆسەی چاودێری و ترافیکی سەربازی هەڵوەشاندووەتەوە، و هۆشداری داوەتە وڵاتان کە ئەگەر بودجەی بەرگریی نیشتمانییان زیاد نەکەن، هیچ هاوکارییەکی سەربازیی ئەمریکی وەرناگرن.

بەرپرسێکی فەرمیی ناتۆ لەم بارەیەوە رایگەیاندووە، "ئەم گۆڕانکارییە نموونەیەکی تری هاوپەیمانە ئەوروپییەکانە تاوەکو بەرپرسیارێتیی زیاتر بخەنە سەر شانی خۆیان لە کاتی پێویستدا." پڕۆسەی گواستنەوەی فەرماندەییەکە لە ژێر سەرپەرشتی ژەنەڕاڵ کیورتیس بوزارد بۆ ژەنەڕاڵ گیوم بیۆرپێر بەڕێوەدەچێت تا بە فەرمی هەوڵەکانی ئەمریکا تێیدا کەمبکرێتەوە، بەڵام بۆردی گشتیی ئەمریکا لە رێگەی جێگرێکی ئەمریکییەوە لە ناو فەرماندەیی یەکێتی ئەوروپا (EUCOM) بەستراوە دەمێنێتەوە.

ئەم پەرەسەندنانە دوای گۆڕینی چەندین فەرماندەیی گرنگی ناتۆ دێت لە لایەن واشنتنەوە بۆ دەوڵەتانی تری ئەوروپا لەوانە:

بەریتانیا: کۆنترۆڵکردنی فەرماندەیی هاوبەشی ناتۆ لە نۆرفۆلکی ویلایەتی ڤێرجینیای گرتووەتە دەست.

ئیتاڵیا: سەرپەرشتی فەرماندەیی هاوبەشی بەندەری ناپۆلی پێسپێردراوە.

ئەڵمانیا و پۆڵەندا: فەرماندەیی هاوبەشی برۆنسوم لە هۆڵەندا بەڕێوەدەبەن.

بەرپرسێکی فەرمیی ئۆکرانیا بۆچوونی وڵاتەکەی خستەڕوو و رایگەیاند، ئەم هەنگاوە لە رووی کەمکردنەوەی کارتێکردنی گرژییە سیاسییەکانی ئەمریکا بۆ سەر پڕۆسەی گەیاندنی چەک لە سوودی کیێڤ دایە، بەڵام هاوکات نیگەرانیی خۆی نیشاندا کە ناتۆ بەهۆی سستبوونی رێککارەکانی پێدان، توانای تێپەڕاندنی خێرای چەکەکانی نەبێت و گوتیشی: "هیچ لایەنێک ناتوانێت جێگەی توانای بێهاوتای هەواڵگریی مانگی دەستکردی ئەمریکا، دیاریکردنی ئامانجەکان و فڕۆکە گواستنەوە قورسەکانی ئەمریکا بگرێتەوە."

ئەم بڕیارانە راستەوخۆ پشتڕاستکردنەوەی هەمان لێدوانە توندانەی پیت هێگسێت، وەزیری جەنگی ئەمریکان لە کۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیرانی ناتۆ لە برۆکسل کاتێک رایگەیاند: "هاوپەیمانەکانمان دەبێت بەرپرسیارێتیی خۆیان هەڵبگرن؛ بۆ ماوەیەکی زۆر ناتۆ هاوشێوەی پڵنگێکی سەر وەرەقە بووە و رێگەیەکی یەک لایەنە بووە بۆ سەر ئەمریکا، بەڵام ئەمە چیتر بەم شێوازە نامێنێتەوە."