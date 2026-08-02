رۆمانیا.. حەمە هاشم بە بەرهەمە هاوچەرخەکانی بەشداری پێشانگەیەکی نێودەوڵەتی کرد

پێش کاتژمێرێک

حەمە هاشم، هونەرمەندی شێوەکاری کورد، بەشداری پێشانگەی نێودەوڵەتیی هونەری هاوچەرخ لە ژێر ناونیشانی "لەسەر رێگا" کرد، کە لە قەڵای ئۆرادیای رۆمانیا کرایەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 2ی ئابی 2026، حەمە هاشم، هونەرمەندی شێوەکاری کورد، دەربارەی بەشداریکردنی لەو پێشانگە نێودەوڵەتییە بە کوردستان24ی راگەیاند، "بەشداریکردنی من لە پێشانگای نێودەوڵەتیی هونەری هاوچەرخ لە رۆمانیا، کە بۆ یادکردنەوە و رەنگدانەوەی هۆلۆکۆستی رۆما رێکخراوە، مایەی شانازییە. چونکە ئەم پێشانگەیە کۆمەڵێک لە دیارترین هونەرمەندانی هاوچەرخی جیهانی کۆکردووەتەوە و بەرهەمە جۆراوجۆرەکان لە بواری هونەرە بینراوەکان نمایش دەکرێن."

گوتیشی، "خۆشحاڵم لە نێو ئەو پانتاییە نێودەوڵەتییەدا بە بەرهەمە هاوچەرخەکانم نوێنەرایەتیی هونەری کوردی دەکەم و پێگەی هونەری کورد لەم ناوەندە نێودەوڵەتییەدا بەرجەستە دەبێت. بڕوام وایە هونەر دەتوانێت پەیامە مرۆییەکان بگەیەنێت و ببێتە پردێک بۆ نزیککردنەوەی کولتوورە جیاوازەکان.

حەمە هاشم باس لە هونەرمەندە بەشداربووەکانی پێشانگەی نێدەوڵەتیی هونەری هاوچەرخ دەکات و دەڵێت، "من وەک تاکە نوێنەری کورد بەشدار بووم لەو پێشانگەیە و هونەرمەندانی بەشداربووی دیکەی پێشانگەکە بریتی بوون لە، رالوکا فێرچی ئەڤراموت، ڤیۆارا بارا، تۆماس بێکێت، پێترو بارا، کریکسفالوسی بالینت بیا، کریستیان سیوبۆتارو، گابرێلا دیانا بۆنستێد گاڤریلاش، کالین دورگیۆ، لیانا کۆرب، دیانا ماریا دەیڤد، ماریا دەیڤد، سێباستیان دەیڤد بۆشکا، زیرجاک ئێنیکۆ، تیبۆر فارکاس، تودۆر فرانکو، دۆرێل گێنا، ئیۆن ئەلێکساندەر هێردێلاو، نۆئێمی جاکاب، مارتا جاکۆبۆڤیتس، لادیسلاو کین، گونتەر کرێنتز، ئەندریا کۆزما، دان میرسیا، ئیڤی مورانی، سیمۆنا پۆینەر، لودۆڤیچ زۆڵتان پۆنگراتز، ئیۆان ئۆگستین پۆپ، یوگن راپۆرتۆرو، ئۆلیڤیا رۆسکار، لاسلۆ ئویڤارۆسی، هۆریا سالجیان، تیۆفیل ستیۆپ، نۆنا سیربانێسکو، دۆینا تاتار، میهاێلا تاتولێسکو، گێۆرگێ تیرلا، رادو تارنۆڤیانو، میرێلا ئونگوریانو و تیۆدۆرا ڤلایکو."

پێشانگەی نێودەوڵەتیی هونەری هاوچەرخ لەژێر ناونیشانی "لەسەر رێگا"، رۆژی شەممە، 1ی ئابی 2026، لە قەڵای ئۆرادیای رۆمانیا، بە بەشداری حەمە هاشم، هونەرمەندی شێوەکاری کورد کرایەوە.

حەمە هاشم، نووسەر و شێوەکاری کورد و کارمەندی کوردستان24، لە ساڵی 1973 لە شاری کۆیە لەدایک بووە، پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی تەواوکردووە، 15 پێشانگە و ئەزموونی تایبەتی شیوەکاری نمایشکردووە لە، کوردستان، فەرەنسا ، ئەڵمانیا، پۆلەندا، ھیندستان، ئەمریکا، میسر، ئێران، تورکیا، بەشداریی لە زیاتر لە 150 پێشانگەی هاوبەشدا کردووە، شەش کتێبی هونەری نووسیوە بە ناوەکانی وەکو، ڤانکۆخ، رۆدان، ھونەری پیرۆز، ھونەری ئەبستراکت، نامەکانی ڤانکۆخ، میکلانجیلۆ.