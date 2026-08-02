لە سنووری سلێمانی زۆرینەی پڕۆژەکانی ماسی بێ مۆڵەتن

پێش کاتژمێرێک

زۆرینەی پڕۆژەکانی ماسی لە سنووری سلێمانی بێ مۆڵەتن و بەرهەمەکانیان بە هەزاران تۆن دەخەمڵێندرێت، هەروەها کشتوکاڵی سلێمانیش هەوڵدەدات رێگریی لەو پرۆژانە بکات کە بە بێ مۆڵەت و بە زێدەڕۆ دروست کراون.

جووتیار خالید، جێگری بەڕێوەبەری کشتوکاڵی سلێمانی بە کوردستان24 ـی راگەیاند، زۆرینەی حەوز و پڕۆژەکانی ماسی لە سنووری پارێزگای سلێمانی مۆڵەتییان نییە و لەسەر زەوی زێدەڕۆ دروست کراون و پڕۆژەکان بەشێوەی نایاسایی دروست کراون.

گوتیشی: خاوەن پڕۆژەکانی ماسی، بە گوێرەی رێنمایی ژمارە 9ـی ساڵی 2021 تایبەت بە دروست کردنی پڕۆژەی ماسی، رێکارە یاساییەکان جێبەجێ ناکەن و لەسەر زەوی زێدەڕۆ حەوز و پڕۆژەکانیان دروست دەکەن.

ئاشکراشی کرد، لە کۆی پڕۆژەکانی تایبەت بە بەخێوکردنی ماسی لە سنووری سلێمانی تەنیا 40 پڕۆژە مۆڵەتیان هەیە و سەرجەم پڕۆژەکانی دیکە بە نایاسایی دروست کراون، سەبارەت بە رێکارە کارگێڕی و سزاکان، جێگری بەڕێوەبەری کشتوکاڵی سلێمانی ئاماژەی بەوەکرد، بە هەماهەنگی لەگەڵ دامودەزگاکانی دیکە و هێزە ئەمنییەکان و بە گوێرەی یاسای ژمارە 3ـی ساڵی 2018 کە تایبەتە بە رێگریکردن لە زێدەڕۆیی هەوڵی سزادان و رێگری لە خاوەن ئەو پڕۆژانەی ماسی دەدەین کە بەشێوەی زێدەڕۆ دروست کراون.

دەشڵێت: تاوەکو ئێستا چەندین خاوەن پڕۆژە سزادراون، سەبارەت بە بڕی سزاکە، جووتیار خالید ئاماژەبەوەدەکات، بڕی سزاکە لەلایەن دادگاوە دیاری دەکرێت.

بە گوێرەی زانیارییەکان تەنیا لە سنووری پارێزگای سلێمانی زیاتر لە 600 پڕۆژەی بەخێوکردنی ماسی هەن و زۆرینەیان بێ مۆڵەت کار دەکەن و بەرهەمی ساڵانەیان زیاتر لە 15 هەزار تۆن دەبێت، هاوکات بە گوێرەی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتی سامانی ماسی هەرێمی کوردستان، نزیکەی دوو هەزار و 300 حەوز و پڕۆژەی ماسی لە هەرێمی کوردستان هەن و تەنیا 480 پڕۆژەیان مۆڵەتییان هەیە، بەرهەمی ساڵانەی ماسی لە هەرێمی کوردستان 37 هەزار تۆنە.