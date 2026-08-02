عێراق جەخت لەسەر بژاردەی دیالۆگ بۆ چارەکردنی ململانێکان دەکاتەوە

بەغدا و پاریس جەخت لەسەر پێویستی کەمکردنەوەی گرژییەکانی ناوچەکە دەکەنەوە

پێش 55 خولەک

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق رایدەگەیەنێت، وڵاتەکەی پاڵپشتی لە ڕێگەی گفتوگۆ دەکات بۆ چارەکردنی سەرجەم ململانێکان بە مەبەستی چەسپاندنی ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا.

یەکشەممە، 2ـی ئابی 2026، قاسم عەبوودی، راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، پێشوازیی لە بێنوا کۆمبۆریۆ، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی فەرەنسا لە عێراق کردووە.

بە پێی راگەیەنراوێ نووسینەگی راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانیی عێراق، لە کۆبوونەوەکەدا پەیوەندییە دۆستانەکان و هاوکارییەکانی نێوان عێراق و فەرەنسا و رێگەکانی پەرەپێدانیان بە ئاراستەی خزمەتکردنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی هەردوو وڵات و گەلی دۆست، تاوتوێ کراون.

هەروەها هەردوولا جەختیان لەسەر "گرنگی کەمکردنەوەی گرژییەکان لە ناوچەکە و گەڕانەوە بۆ رێگەی گفتوگۆ و دیپلۆماسی کردەوە، وەک باشترین ڕێگر بۆ چارەکردنی ململانێکانی ئێستای ناوچەکە."

لە لایەن خۆیەوە عەبوودی ئاماژەی بەوە کرد، "عێراق پشتگیری لە رێبازی دیالۆگ دەکات بۆ چارەکردنی کێشەکان و چەسپاندنی ئاشتی لە ناوچەکە و جیهاندا، ئەمەش لە پێناو بەدیهێنانی سەقامگیری و گەشەپێدانێک کە خزمەت بە وڵاتان و گەلان بکات، نەک شەڕ و پێکدادان کە تەنیا کاولکاری، وێرانکاری و پاشەکشەی لێ دەکەوێتەوە."

راوێژکاری ئاسایشی نیشتمانی ئاشکراشی کرد، "عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، کار بۆ بونیادنانی دامەزراوەی نیشتمانیی خاوەن بڕیاری سەروەریی سەربەخۆ دەکات، بە مەبەستی دامەزراندنی وڵاتێکی بەهێز پەیوەندییەکی هاوسەنگی لەگەڵ سەرجەم وڵاتاندا هەبێت، بەپێی بەرژەوەندیی باڵای نیشتمانیی عێراق و عێراقییەکان."

لە لایەکی دیکەوە، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی فەرەنسا لە عێراق، پاڵپشتی وڵاتەکەی بۆ عێراق لە سەرجەم بوارەکاندا دووپات کردەوە، بە تایبەتی پشتگیریکردن لە بەرنامەی کارنامەی حکوومەتی عێراق کە گرنگی بە بەرزکردنەوەی ئاستی ئابووری و ئەمنی دەدات و زەمینەسازی بۆ بونیادنانی وڵاتێکی بەهێز و گەشەسەندوو دەکات.