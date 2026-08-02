ئێران لێدوانەکانی ترەمپ رەتدەکاتەوە

پێش 40 خولەک

سەرچاوەیەکی سەربازیی ئێرانی رایدەگەیەنێت، گەرووی ستراتیژیی هورمز بە داخراوی دەمێنێتەوە تا ئەو کاتەی رێکار و سیاسەتە دژبەرەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا بەردەوام بن.

یەکشەممە، 2ـی ئابی 2026، ئاژانسی هەواڵی فارس لە زاری سەرچاوایکی سەربازیی ئێرانەوە بڵاوی کردەوە، گەرووی هورمز بە داخراوی دەمێنێتەوە و ناکرێتەوە تا ئەو کاتەی هەنگاوە دوژمنکارانەکانی ئەمریکا بەردەوام بن.

هاوکات بوونی هەر جۆرە رێککەوتنێکی پێشوەختەی بۆ دووبارە کردنەوەی ئەم رێڕەوە ئاوییە ستراتیژییە رەت کردەوە.

ئەم لێدوانانە لە کاتێکدا دێن کە ناوچەکە شاھێدی سەر لە نوێ سەرهەڵدانەوەی گرژییە سەربازییەکان و جموجۆڵە نێودەوڵەتییەکانی پەیوەست بە پاراستنی سەلامەتی دەریاوانی و دابینکردنی وزە لە رێگەی ئاوەکانی کەنداوەوەیە.

لە لایەکی دیکەوە، ئاژانسی هەواڵی 'مێهر'، لە زاری چەند بەرپرسێکی سەربازییەوە بڵاوی کردەوە، ئەو لێدوانانەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکای رەت کردەوە کە تێیدا باسی لەوە کردبوو تاران داوای لە واشنتن کردووە گورزی بەهێز لە ئێران نەوەشێنێت.

بەرپرسە سەربازییەکان ئاماژەیان بەوە کرد، هێزە چەکدارەکانی وڵات لەوپەڕی ئامادەباشیدان و بۆ رووبەڕووبوونەوەی سەرجەم ئەگەر و پێشهاتەکان ئامادەن."

ئەمەش لە کاتێکدایە بەرەبەیانی ئەمڕۆ دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاندبوو: واشنتن و تەلئەڤیڤ رێککەوتوون لەسەر هەڵپەساردنی چەند گورزێکی سەربازیی پلانبۆداڕێژراو دژی ئێران، ئەمەش لەسەر داوای تاران و چەند وڵاتێکی دیکەی ناوچەکە، بە مەرجی گەیشتن بە رێککەوتنێکی خێرا.