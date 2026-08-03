کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر: پابەندین بە بەدیهێنانی دادپەروەری بۆ ئێزدییەکان

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 3ـی ئابی 2026، کونسوڵخانەی گشتیی ئەمریکا لە هەولێر، بەبۆنەی تێپەڕبوونی 12 ساڵ بەسەر تاوانی جینۆسایدی ئێزدییەکان لەلایەن گرووپە تیرۆریستییەکانی داعشەوە، راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی لەسەر پێویستیی بەدیهێنانی دادپەروەری و دەستەبەرکردنی ئاسایش بۆ پێکهاتەکان کردەوە.

لە پەیامەکەی کونسوڵخانەی ئەمریکادا هاتووە "12ساڵ پێش ئێستا، گرووپە تیرۆریستییەکانی داعش تاوانی جینۆسایدیان دژ بە پێکهاتەی ئێزدی کرد، ئەمڕۆ یاد و ئازاری ئەوانە دەکەینەوە کە گیانیان لەدەستدا و رێز لە خۆڕاگریی ئەو رزگاربووانە دەگرین کە ئەم یادە بە زیندوویی دەهێڵنەوە."

ئاماژە بەوەش کراوە، بەرقەرارکردنی دادپەروەری بۆ ئەم تاوانە دڕندانەیە لەگەڵ دەستەبەرکردنی ئاسایشی بەردەوام، خۆشگوزەرانی و پاراستنی پێکهاتەکان گرنگییەکی تایبەتیان هەیە.

لە کۆتایی پەیامەکەدا، کونسوڵخانەی ئەمریکا جەختی لە بەردەوامیی پشتیوانییەکانی واشنتن کردووەتەوە و رایگەیاندووە " ئەمریکا پابەند دەبێت بە کارکردن لەگەڵ حکوومەتی عێراق، حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هاوبەشە نێودەوڵەتییەکان بۆ پاراستنی مافی بنەڕەتیی ئازادیی ئایینی و هاوکاریکردن لە بونیادنانی داهاتوویەکدا کە تێیدا سەرجەم هاووڵاتیانی عێراق بتوانن بە سەلامەتی و شکۆمەندییەوە بژین."