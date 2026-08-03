مووسا ئەحمەد: عێراق و نەتەوە یەکگرتووەکان لە ئاست شنگال کەمتەرخەم بوون

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سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە رێوڕەسمی 12ـەمین ساڵیادی قوربانیانی جینۆسایدی شنگال، رەخنەی لە حکوومەتی عێراق و رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان گرت، کە لە ئاستی هاوکاری و بە دەنگەوە چوونی خەڵکی شنگال کەمتەرخەم بوون.

ئەمڕۆ دووشەممە، 3ـی ئابی 2026، مووسا ئەحمەد سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بۆ کوردستان24 گوتی: لەم یادەدات گلەییەکانمان بە لایەنە پەیوەندیدارەکانی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان و حکوومەتی عێراق دەگەیەنین، لەبەر ئەوەی بەرامبەر بە ئاوارە و قوربانیانی شنگال بە ئەرکی خۆیان هەڵنەستاون، چونکە دوای ئەم چەندین ساڵە هێشتا ئاوارەکان کەمپەکاندا لە ژێر خێمەدا دەژین.

گوتیشی: لە کەرتەکانی تەندروستی و خوێندن و خزمەتگوزارییەکانی دیکە کەموکوڕی زۆریان هەیە، بە تایبەتیش لە لایەنی بایەخدانی دەروونییەوە، کە ئەمە ئەرکێکی سەرەکی حکوومەتی عێراقە و دەبوایە بەم ئەرکەی جێبەجێ بکردایە وەک چۆن بۆ هەر هاووڵاتییەکی دیکە دەیکات.

هەروا ئاماژەیدا، ئەو کارەساتەی بە سەر هاووڵاتییانی شنگال داهاتووە، کارەساتێکی جیهانییە، هەربۆیە رێکخراوە نێودەوڵەتییەکانیش بەرپرسیارن دەبوایە خزمەتێکی زیاتر خەڵکی شنگال و لێقەوماوان بکەن؛ گوتیشی: ئێمە جیا لە هاوکارییان، بە شانازییەوە لە هەموو کۆڕ و سمینارە نێودوەڵەتییەکاندا نوێنەرایەتیان دەکەین و بەردەوامیش دەبین.

مووسا ئەحمەد ئاماژەیدا، هەر لە سەرەتای ئەو کارەساتەی بە سەر خەڵکی شنگالدا هات، سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئاماژەیدا، لە هەموو کەمپ و ئەو شوێنانەی دەستی پێگەیشتووە، بەردەوامبووە لە خزمەت و هاوکاریی هاووڵاتییانی کوردی ئێزدی، ئەمەشی بە ئەرکی خۆی زانیوە.

باسی لەوەش کرد، بۆ گەیاندنی هاوکارییەکان چەندین رێگەی قورس و سەختمان گرتەبەر، جیا لەمەش لە سەر راسپاردەی مەسرور بارزانی سەرۆکی بۆردی دەزگای خێرخوازیی بارزانی، لە هەموو ئەو کۆڕ و سمینارە نێودەوڵەتییەکاندا نوێنەرایەتی مافی هاووڵاتیانی ئێزدیمان کردووە و بە ئەرکی خۆمان زانیوە ئەم کارەساتەی بەسەر کوردی ئێزدی هاتووە بگەیەنینە هەموو ناوەندە جیهانی و نێودەوڵەتییەکان. بەردەوامیش دەبین.