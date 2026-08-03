ئەنجوومەنی دادوەریی عێراق: تاوانی جینۆسایدی ئێزدییەکان برینێکی قووڵە لە جەستەی نیشتماندا

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ئەنجوومەنی باڵای دادوەریی عێراق و سەنتەری نیشتمانیی هاوکاریی دادوەریی نێودەوڵەتی، بەبۆنەی تێپەڕبوونی 12 ساڵ بەسەر تاوانی جینۆسایدی ئێزدییەکان لەلایەن گرووپە تیرۆریستییەکانی داعشەوە، راگەیەندراوێکی فەرمییان بڵاوکردەوە و تێیدا جەختیان لەسەر سزادانی تاوانباران و دەستەبەرکردنی دادپەروەری بۆ قوربانییان کردەوە.

لە راگەیەندراوەکەدا کە ئەمڕۆ دووشەممە، 3ـی ئاب بڵاوکراوەتەوە، هاتوو "لە 3ـی ئابی هەموو ساڵێکدا، بە ئازارەوە یادی ئەو کارەساتە دەکەینەوە کە لە ساڵی 2014دا بەسەر ئێزدییەکاندا لە قەزای شنگال هات؛ کاتێک گرووپە تیرۆریستییەکانی داعش یەکێک لە دڕندانەترین تاوانەکانی مێژووی عێراقیان کرد، بە کوشتنی بەکۆمەڵ، رفاندن، بەکۆیلەکردن و ئاوارەکردنی زۆرەملێ کە سەرجەم مەدەنییەکانی لەسەر بنەمای ئایینی کردبووە ئامانج."

ئەنجوومەنی باڵای دادوەری ئاماژەی بەوەش کردووە، تاوانی جینۆسایدی ئێزدییەکان برینێکی قووڵە لە جەستەی نیشتماندا، هاوکات پابەندبوونی تەواوی خۆی دەربڕی بۆ دادگاییکردن و لێپرسینەوە لە هەموو ئەوانەی دەستیان لە رشتنی خوێنی ئەواندا هەبووە، بەبێ ئەوەی هیچ تاوانبارێک لە سزادان دەرباز بێت.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا، سەنتەری نیشتمانیی هاوکاریی دادوەریی نێودەوڵەتی جەختی کردەوە، لەسەر بەردەوامیی هەماهەنگییە نێودەوڵەتییەکان بۆ لێکۆڵینەوە لە تاوانەکانی جینۆساید، تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی و تاوانە تیرۆریستییەکان، لە رێگەی ئاڵوگۆڕی بەڵگە و بەهێزکردنی سەروەریی یاسا بەپێی پێوەرە نێودەوڵەتییەکان و یاسای عێراق.