میر حازم: داعش شکستی هێنا لە سڕینەوەی مێژووی 4000 ساڵەی ئێزدییان

پێش کاتژمێرێک

لە ساڵیادی جینۆسایدی ئێزدییەکاندا، میر حازم تەحسین بەگ، میری ئێزدییان رایگەیاند کە پاش 12 ساڵ هێشتا برینەکانیان ساڕێژ نەبوون و داوای لە حکومەتی عێراق کرد یاسای رزگاربووان جێبەجێ بکات و سندووقی ئاوەدانکردنەوەی شنگال کارا بکات بۆ ئەوەی ئاوارەکان بە شکۆوە بگەڕێنەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 03ی ئابی 2026، لە رێوڕەسمی ساڵیادی جینۆسایدی ئێزدییەکاندا، میر حازم بەگ، میری ئێزدییان گوتارێکی پێشکەش کرد و رایگەیاند، "ئەمڕۆ 12 ساڵ بەسەر قڕکردنی میللەتی ئێزدی تێدەپەڕێت؛ 12 ساڵ کە پڕ بوو لە نەخۆشی، خەم و بێئومێدی." ئاماژەی بەوەش کرد کە زیندووکردنەوەی ئەم یادە لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە جێگەی شانازییە و وەفادارییەکی گەورەیە بۆ شەهیدانی ئێزدی و تەواوی کوردستان.

میری ئێزدییان تیشکی خستە سەر بەردەوامیی کۆمەڵکوژییەکە و گوتی: "تاوەکو ئێستا 270 هەزار ئێزدی ئاوارەن و 2500 ئافرەتی ئێزدی لەدەستی داعشدا ماون، جگە لەوەی زۆرێک لە گۆڕە بەکۆمەڵەکان هێشتا نەکراونەتەوە." راشیگەیاند کە رێکخراوی تێرۆریستی داعش لە سەدەی 21دا دەیویست مێژووی چوار هەزار ساڵەی میللەتی ئێزدی بە شەو و رۆژێک لەناو ببات، بەڵام بە ویستی خودا و خۆڕاگریی گەلەکەمان ئەو پلانانە سەرکەوتوو نەبوون.

لە بەشێکی دیکەی گوتارەکەیدا، میر حازم بەگ داوای لە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی هەرێمی کوردستان کرد کە لەگەڵ حکوومەتی عێراق بگەنە لێکتێگەیشتن بۆ چارەسەرکردنی دۆسیەی شنگال، چونکە سەقامگیریی شنگال بۆ ئێزدییەکان و تەواوی عێراق و هەرێمی کوردستان بایەخێکی ستراتیژی هەیە.

سەبارەت بە ناساندنی نێودەوڵەتی، ئاماژەی بەوە کرد کە تا ئێستا 13 وڵات دانیان بە جینۆسایدی ئێزدییەکاندا ناوە بەڵام تا ئێستا عێراق دانی پێدانەناوە. داواکارییەکانی میری ئێزدییان بۆ بەغدا بریتی بوون لە: "چارەسەرکردنی دۆسیەی پەنابەران، بەردەوامیی هەوڵەکان بۆ رزگارکردنی رفێندراوان، جێبەجێکردنی یاسای رزگاربووانی ئێزدی، دانانی ئیدارەیەکی شەرعی لە شنگال و کاراکردنی سندووقی بووژاندنەوەی شنگال کە دوو ساڵە یاساکەی دەرچووە و کاری پێ نەکراوە."

لە کۆتایی گوتارەکەیدا، میر حازم بەگ سوپاسی خەڵکی کوردستانی کرد بۆ حەواندنەوەی ئاوارەکان، بەتایبەت خەڵکی دهۆک و زاخۆ. هەروەها سوپاسی تایبەتی ئاراستەی سەرۆک بارزانی کرد و گوتی" سەرۆک بارزانی مەرجەعی ئێمەیە" بۆ پشتگیرییە بەردەوامەکانی و رۆڵی لە رزگارکردنی شنگال. هاوکات سوپاسی سەرۆکی هەرێم نێچیرڤان بارزانی کرد بۆ هەوڵەکانی لە رزگارکردنی رفێندراوان، و دەستخۆشی لە مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان کرد بۆ هاوکارییە بەردەوامەکانی بۆ ئافرەتانی رزگاربوو و پشتگیریکردنی سەنتەری رۆشنبیری لالش.