سەرۆک بارزانی و عەلی باپیر جەختیان لە چارەسەرکردنی چەقبەستوویی سیاسیی هەرێم کردەوە

پێش کاتژمێرێک

بارەگای بارزانی بڵاویکردەوە، رۆژی دووشەممە 3ـی ئابی 2026 سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە مامۆستا عەلی باپیر سەرۆکی کۆمەڵی دادگەریی کوردستان و شاندێکی یاوەری کرد.

لە دیدارەکەدا بیروڕا لەبارەی دوایین ئەگەر و پێشهاتەکان و بارودۆخی ناوچەکە و عێراق و دەرهاوێشتەکانی ئاڵۆزیی و گرژییەکانی ناوچەکە لەسەر سەقامگیری و ئابووریی جیهانی و هەرێمایەتی ئاڵوگۆڕ کرا.

هەر لەو دیدارەدا رۆشنایی خرایە سەر پڕۆسەی سیاسیی هەرێم و هەوڵەکان بۆ نزیکبوونەوەی لایەنە سیاسییەکان و تێپەڕاندن و چارەسەرکردنی چەقبەستوویی سیاسیی هەرێم.