سەرۆک بارزانی: کوردستان لانکەی پێکەوەژیان دەمێنێتەوە

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لە دیدارێکدا، پاتریارکی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان سوپاس و پێزانینی خۆی ئاراستەی سەرۆک بارزانی کرد بۆ هەوڵە بەردەوامەکانی لە پاراستن و پشتیوانیکردنی مافەکانی مەسیحییەکان و سەرجەم پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکان. هەروەها رۆڵی باوکانەی سەرۆک بارزانی لە بەهێزکردنی تەبایی، برایەتی و فەرهەنگی پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان و عێراق بەرز نرخاند.

بارەگای بارزانی، راگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ دووشەممە 3ـی ئابی 2026 سەرۆک بارزانی پێشوازی لە پاتریارک مار پۆلسی سێیەم نونا پاتریارکی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان کرد.

بە گوێرەی راگەیەندراوەکە، لە دیدارەکەدا پاتریارکی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان، سوپاس و پێزانینی خۆی ئاراستەی سەرۆک بارزانی کرد بۆ هەوڵە بەردەوامەکانی بۆ پاراستن و پشتیوانیکردنی ماف و داواکاریی مەسیحییەکان و سەرجەم پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینیەکانی عێراق و هەرێمی کوردستان و رۆڵی باوکانەی سەرۆک بارزانی لە قووڵکردنی برایەتی و تەبایی و فەرهەنگی پێکەوەژیان و پاڵپشتیکردنی پێکهاتەکان بەرز نرخاند.

هەروەها ئاماژەی داوە، هەر لەو دیدارەدا سەرۆک بارزانی وێڕای ئاماژەدان بە قوربانیدان و خەباتی هاوبەشی هەموو پێکهاتەکانی کوردستان، جەختی لەوە کردەوە، جێگەی شانازییە لە کوردستان فەرهەنگی پێکەوەژیان بوونی هەیە و هەموومان لە خۆشی و ناخۆشیی یەکتردا هاوسۆز و هاوبەشین و کوردستان لانکەی پێکەوەژیان و برایەتی و تەبایی دەمێنێتەوە.