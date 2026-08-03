ئاکپارتی 'یاسای چوارچێوە' دەباتە بەردەم پەرلەمان

پێش کاتژمێرێک

عەبدوڵڵا گولەر، سەرۆکی فراکسیۆنی ئاکپارتی، ئەم هەفتەیە لە پەرلەمانی تورکیا زانیاریی سەرەتایی لەسەر "یاسای چوارچێوە" دەداتە پارتە ئۆپۆزیسیۆنەکان، ئەمەش وەک هەنگاوێکی یاسایی بۆ دەستپێکردنی قۆناخی "تورکیای بێ تێرۆر" و دروستکردنی کۆدەنگییەکی نیشتمانی لە وڵاتەکەدا.

پەرلەمانی تورکیا لەم هەفتەیەدا کارنامەیەکی چڕی دەبێت بۆ تاوتوێکردنی پڕۆژەی "تورکیای بێ تێرۆر". لەو چوارچێوەیەدا، هەنگاوە یاساییەکان بۆ داڕشتنی "یاسای چوارچێوە" روون بوونەتەوە و بڕیارە عەبدوڵڵا گولەر، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی داد و گەشەپێدان "ئاکپارتی"، رەشنووسی پڕۆژەکە بۆ پارتە ئۆپۆزیسیۆنەکان بخاتە روو.

ئامانج لەم هەنگاوە، بەڕێوەبردنی پرۆسەیەکی شەفاف و بەدەستهێنانی رێککەوتنێکی بەرفراوانە لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان. هەروەها بڕیارە گولەر لە کۆبوونەوەکانیدا، ناوەڕۆکی رەشنووسەکە و خشتەی کاتیی جێبەجێکردنی یاساکە لەگەڵ پارتەکان تاوتوێ بکات و راوێژیان پێ بکات.

هەر لەم چوارچێوەیەشدا، نومان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا لە هەفتەکانی رابردوودا لە کۆبوونەوەکانی لەگەڵ سەرۆک و فراکسیۆنی پارتەکان، جەختی لە گرنگیی گەیشتن بە رێککەوتنێکی گشتگیر بۆ ئامانجی "تورکیای بێ تێرۆر" کردەوە. هەروەها لە نێو پەرلەماندا باس لەوە دەکرێت کە پاش ئەم پەیوەندییانە، پێشکەوتنی بەرچاو لەبارەی "یاسای چوارچێوە" بەدەست هاتووە.

چاوەڕوان دەکرێت دوای تەواوبوونی گەڕی زانیارییەکان لەم هەفتەیەدا، رەشنووسی یاساکە پێشکەشی سەرۆکایەتیی پەرلەمان بکرێت. لە لایەکی دیکەوە، فراکسیۆنی ئاکپارتی رەشنووسی "یاسای چوارچێوە"ی بۆ واژۆی پەرلەمانتارانی پارتەکەی کردووەتەوە و بڕیارە تا سبەی 4ـی ئابی 2026، کاتژمێر 17:00 هەموو پەرلەمانتارانی ئاکپارتی واژۆی لەسەر بکەن.