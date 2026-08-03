مەسرور بارزانی: ئازاری جینۆسایدی ئێزدی و کۆمەڵکوژیی شنگال هەرگیز لەیاد ناکەین

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مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە 12ـەمین ساڵیادی قوربانیانی جینۆسایدی ئێزدی و کۆمەڵکوژیی شنگال پەیامێکی بڵاوکردووەتەوە و دەڵێت " هێشتا خۆڕاگریی خوشک و برا ئێزدیەکانمان مایەی هێز و شانازییە بۆ هەموو کوردستان.

ئەمڕۆ دووشەممە 3ـی ئابی 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێم دوای بەڕێوەچوونی رێورەسمێکی تایبەت بە دوازدەیەمین ساڵیادی جینۆسایدی ئێزدی و کۆمەڵکوژیی شنگال، کە بە بەشداری میر و بابەشێخی ئێزیدیان و سەرۆکی کەنیسەی کلدانی لە عێراق و جیهان و نوێنەری وڵاتان لە هەرێمی کوردستان، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس پەیامێکی بڵاوکردووە و نووسیویەتی " ئەمڕۆ بەڕێزەوە یادی قوربانیانی جینۆسایدی ئێزدی و کۆمەڵکوژیی شنگال دەکەینەوە و دووپاتی دەکەینەوە کە ئازارەکانیان هەرگیز لەیاد ناکەین. دوای دوازدە ساڵ، هێشتا خۆڕاگریی خوشک و برا ئێزدیەکانمان مایەی هێز و شانازییە بۆ هەموو کوردستان."

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا نووسیویەتی "سەری رێز بۆ سەدان پێشمەرگە دادەنەوێنین کە بۆ ڕزگارکردن و پاراستنی شنگال شەهید بوون."

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جەخت دەکاتەوە و دەڵێت " ئەوەی لە تواناماندایە ئەنجامی دەدەین بۆ پاڵپشتیی رزگاربووان و رزگارکردنی ئەوانەی که تا ئێستا بێسەروشوێنن و هاوکاریی ئاوارە ئێزدییەکان تاکو بە سەربڵندی و سەلامەتی و بگەڕێنەوە ناو ماڵی خۆیان".