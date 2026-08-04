وادەی ناونووسینی حەج درێژکرایەوە

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وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەندراوێکدا، درێژکردنەوەی وادەی ناونووسینی حاجیانی بۆ ئەمساڵ راگەیاند.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتوو "لە پێناو بەرژەوەندیی گشتی و بۆ کارئاسانیی هاووڵاتییان، بەتایبەت ئەو کەسانەی تاوەکو ئێستا نەیاننوانیوە پێناسەی دیجیتاڵی دەرببهێنن یاخود پاسپۆرتەکانیان نوێ بکەنەوە، لەسەر راسپاردەی د. پشتیوان سادق، وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومڕەی کوردستان بڕیاری دا بە درێژکردنەوەی وادەی ناونووسین."

بەپێی بڕیارەکە، وادەی ناونووسینی هاووڵاتییان بۆ فەریزەی حەج تاوەکو رۆژی دووشەممە، 10ـی ئابی 2026، کاتژمێر 12:00ـی شەو درێژکراوەتەوە.

ئەمە لەکاتێکدایە لە رۆژی شەممە، 1ـی ئابی 2026، کاروان ستوونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومڕەی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکدا رایگەیاندبوو "تاوەکو ئەو بەروارە زیاتر لە 45 هەزار داواکاری لە لایەن هاووڵاتییانەوە لە سەرجەم پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکانەوە بۆ ئەنجامدانی فەریزەی حەج تۆمار کراون." گوتیشی: پڕۆسەکە بە شێوەیەکی ئاسایی و ڕێکوپێک بەڕێوە دەچێت.

سەرەڕای ئەوەی پێشتر جەخت لەسەر ئەوە کرابووەوە کە دوا وادە بۆ وەرگرتنی داواکارییەکان رۆژی چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، کاتژمێر 12ی شەو دەبێت و بەهۆی خشتەی پلانەکەوە درێژ ناکرێتەوە، بەڵام لەبەر کارئاسانی بۆ هاووڵاتییان لە دەرهێنانی پێناسەی دیجیتاڵی و پاسپۆرت، بڕیاری درێژکردنەوەیان دا.

پرۆسەی ناونووسینی ئەلیکترۆنی بۆ حاجییان بۆ ساڵانی 2027 و 2028 لە 21ـی تەممووزی 2026، لە کاتژمێر 12:00ی نیوەڕۆوە کرایەوە و بڕیار بوو بۆ ماوەی 15 رۆژ بەردەوام بێت.