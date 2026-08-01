کاروان ستوونی: چوارشەممە پرۆسەی ناونووسین بۆ حەج کۆتایی دێت

پێش 26 خولەک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان رایگەیاند: ژمارەی ناونووسینی هاووڵاتییان بۆ ئەنجامدانی فەریزەی حەجی ئەمساڵ 45 هەزار داواکاریی تێپەڕاندووە. هاوکات جەختی کردەوە کە شەوی چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، دوا مۆڵەت دەبێت بۆ ناونووسین و ئەم ماوەیە بە هیچ شێوەیەک درێژ ناکرێتەوە.

شەممە، 1ـی ئابی 2026، کاروان ستوونی، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکدا رایگەیاند: "تاوەکوو ئەمڕۆ، زیاتر لە 45 هەزار داواکاری لە لایەن هاووڵاتییانەوە لە سەرجەم پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکانەوە بۆ ئەنجامدانی فەریزەی حەج تۆمار کراون."

باسی لەوەش کرد، پڕۆسەی ناونووسین و وەرگرتنی بەڵگەنامەکان لە سەرجەم بنکەکاندا، بە شێوەیەکی ئاسایی و ڕێکوپێک بەڕێوە دەچێت.

گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومرە جەختی لەسەر کاتی کۆتاییهاتنی پێشکەشکردنی داواکارییەکان کردەوە و گوتی: "کۆتا وادە بۆ وەرگرتنی داواکاریی هاووڵاتییان، رۆژی چوارشەممە، رێکەوتی 5ـی ئابی 2026، کاتژمێر 12ـی شەو دەبێت."

ستوونی داوای لە سەرجەم هاووڵاتییان کرد، کە پێش بەسەرچوونی کاتەکە، ناوی خۆیان تۆمار بکەن، بەو پێیەی بەهۆی خشتەی پلانەکەوە، ئەم ماوەیەی دیاریکراوە بە هیچ شێوەیەک بۆ جارێکی دیکە درێژ ناکرێتەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، 21ـی تەممووزی 2026. بەڕێوەبەرایەتی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان رایگەیاندبوو، لە کاتژمێر 12:00ـی نیوەڕۆوە دەروازەی ناونووسینی ئەلیکترۆنی بۆ حاجییان بۆ ساڵانی 2027 و 2028 دەکرێتەوە و بۆ ماوەی 15 رۆژ بەردەوام دەبێت، واتە تاوەکو 5ـی ئابی 2026 کاتژمێر 12ـی شەو.





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