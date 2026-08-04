قەتەر: کاری لە پێشینەمان کردنەوەی گەرووی هورمزە

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گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر دەڵێت " هەوڵە دیپلۆماسییەکان بۆ کەمکردنەوەی ئاڵۆزییەکان لە ناوچەکەدا بەردەوامە و ئەرکی لە پێشینەی هەموو لایەنەکان راگرتنی گرژییەکان، کردنەوەی گەرووی هورمز و دەسپێکردنەوەی هەوڵە دیپلۆماسییەکانە.

ماجد بن محەمەد ئەنساری ئەمڕۆ سێشەممە 4ـی ئابی 2026، لە بارەی دۆخی ناوچەکە و جەنگی ئێران، رایگەیاند، هەرچەندە تا ئێستا هیچ رێککەوتنێک نییە، بەڵام هەموو هەوڵەکان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان و رەخساندنی بنەمای پێویست و سەرەکییەکان بۆ سەرکەوتنی پرۆسەکە چڕ کراوەتەوە.

هەروا لەبارەی کەرتی غەززە، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر جەختی لە هەڵوێستی وڵاتەکەی کردووە بۆ پابەندبوونی ئیسرائیل بە جێبەجێکردنی بەڵێنەکانی بە گوێرەی رێککەوتنی راگرتنی شەڕ؛ ئاماژەی بەوەشکرد، نێوەندگیرەکان بەردەوامن لە هەوڵەکانیان بۆ خێراکردنی جێبەجێکردنی قۆناخی دووەمی رێککەوتنەکە و کۆتاییهێنان بە شەڕ و ئاڵۆزی.

قسەکانی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر لە کاتێکدایە، دوێنێ دووشەممە، محەمەد بن عەبدولڕەحمان ئال سانی سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی قەتەر لەگەڵ هەر یەک لە عەبدوڵڵا بن زاید ئال نەهیان، جێگری سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی ئیمارات، فەیسەڵ بن فەرحان بن عەبدوڵڵا ئال سعوود وەزیری دەرەوەی سعوودیە، جەراح جابر ئەحمەد سوباح وەزیری دەرەوەی کوەیت، بەدر بن حەمەد ئەلبوسەعیدی وەزیری دەرەوە عومان و عەبدولـلەتیف بن راشد زەیانی وەزیری دەرەوەی بەحرەین بە تەلەفۆن قسەیان کردووە بۆ یەکخستنی هەڵوێستەکان و گەڵاڵەکردنی هەماهەنگی دیپلۆماسی نێوانیان لە پێناو هێورکردنەوەی دۆخی شڵەژاو و رێخکستنەوەی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە.

بە گوێرەی راگەیەندراوێکی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر، لەو پەیوەندییە تەلەفۆنەی نێوانیاندا جەختیان لە پابەندبوونی خۆیان کردوەتەوە، بۆ ئەوەی بگەنە رێککەوتنێکی پتەو و ئاشتییەکی هەمیشەیی، تا کۆتایی بە شەڕ و ئاڵۆزییەکان بهێنرێت.